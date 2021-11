14-aikainen kaksivuotias readycashilainen tamma Jean-Pierre Duboisilta Tamara Skutnabbille

"Juttelin Jean-Pierre Duboisin kanssa tammasta. Hänen ohjeensa oli antaa tamman kasvaa ja kehittyä rauhassa talven yli. Hänenkaltaisen hevosmiehen ohjeita on todella hyödyllistä kuunnella ja noudattaa."

Ville Toivonen

Tamara Skutnabb sai talliinsa mielenkiintoisen vahvistuksen.

Tamara Sutnabbin valmennustalli sai mielenkiintoisen vahvistuksen. Tallin hevosenomistajiin kuuluva Jörgen L Andersson hankki suoraan Jean-Pierre Duboisilta kaksivuotiaan Saksassa syntyneen Point of View:n (i. Ready Cash).

Huippusukuinen tamma on juossut kolme starttia. Viimeisessä syyskuun lopun startissaan se oli viides Breeders Coursen finaalissa Jägersrossa ennätyksellään 1.14,9a 1 640 metriä.

"Sillä ajettiin nätisti siinä lähdössä. Se tuli juosten vasta viimeiset 300 metriä. Olen todella kiitollinen, kun paikallinen omistaja satsaa minuun valmentajana. Heidän koko perhe on kiinnostunut raviurheilusta. Heidän tyttärensä oli juuri minulla harjoittelussa”, kertoo Skutnabb tyytyväisenä.

Jörgen L Andersson on pitkänlinjan hevosenomistaja. Hänellä on tällä hetkellä kolme hevosta Tamaran valmennuksessa.

"Kylmäverinen on vain opetettavana. Mutta vuotias maharajahilainen tammavarsa Sopra Sotto jää valmennukseeni. Omistaja on kiinnostunut kasvatuksesta. Saksan tammakin on luonnollisesti tulevaisuuden siitostamma. Yritetään ajaa muutama vuosi kilpaa sillä kuitenkin ensin."

Tänä vuonna Point of View ei enää juokse kilpaa. Tamma saa osallistua Ruotsin Breeders Crownin ensi vuonna. Tämän lisäksi on mahdollista lähteä kilpailemaan synnyinmaahan Saksaan.

"Kilpailumahdollisuuksia kyllä löytyy tamman ollessa kunnossa. Juttelin Jean-Pierre Duboisin kanssa tammasta. Hänen ohjeensa oli antaa tamman kasvaa ja kehittyä rauhassa talven yli. Hänenkaltaisen hevosmiehen ohjeita on todella hyödyllistä kuunnella ja noudattaa."

Vaikka Point of View ei enää starttaakaan tänä vuonna, on Tamaralla muita mielenkiintoisia starttihevosia tallissaan. Ensi tiistaina starttaa Jalohepo Oy:n omistama Edima kotiradalla Östersundissa illan yhdeksännessä lähdössä. Debyytti Tamaran valmennuksesta Hagmyrenissa muutama viikko sitten päätyi kakkossijaan.

"Keräämme starttipisteitä päästäksemme mukaan ensi vuoden alkupuolella Solvallassa ajettavaan neljävuotiaiden tammojen Margaretas Tidiga Unghästserie -lähtöön. Kun pääsee ajamaan kotiradalla 40 000 kruunusta, on luonnollisesti käytettävä tilaisuus hyväksemme. Ei tamman ihan ulkona pitäisi olla tuossa lähdössä”."