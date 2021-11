Djokovic starttaa ensimmäisenä Matti Nisosen Julmyran filiaalista: "Eiköhän me ehditä ajaa kilpaa ihan riittävästi talven aikana"

Ville Toivonen

Matti Nisosen talli aloittaa talven mittaisen Ruotsin-turneensa lauantaina Eskilstunassa.

Matti Nisonen siirsi muutama viikko sitten ensimmäiset hevoset Julmyran filiaaliin. Ensimmäisenä starttaa Ruotsin maaperällä Vidgrénin perheen Djokovic (i. Bold Eagle), joka näin tekee paluun synnyinmaahansa.

Ruotsin aloitus tapahtuu lauantaina Eskilstunassa ennen V75-lähtöjä ravattavassa Salatroféssa. Iltapäivän neljäntenä ravattavassa 3 140 metrin tasoituslähdössä voittaja palkitaan 100 000 kruunulla.

"Puolisoni Annika Redefalk on ollut hevosten kanssa Julmyrassa. Itse olin muutaman päivän viedessämme ensimmäisen lastin hevosia sinne. Homma on lähtenyt rullaamaan oikein hyvin Ruotsin päässä”, kertoo Suomesta tavoitettu Nisonen.

Lauantain tehtävää valmentaja pitää ennalta mielenkiintoisena. Vastus on toki hyvän ykköspalkinnon lähdössä odotetun kova. Nisonen on kuitenkin luottavainen mahdollisuuksiin.

"Pitkä matka sopii hyvin. Djokovic on aiemminkin osoittanut riittävänsä tämänkaltaisissa lähdöissä. Saimme Mika Forssin ohjastajaksi, joka tuntuu hyvälle ratkaisulle. Ajetaan ihan samalla balanssilla kuin viimeisissä starteissa. Hevosen ollessa samanlainen kuin aiemmin, pitäisi meillä mielestäni olla ihan asiallinen sauma menestyä."

Matti Nisonen suuntaa itse Ruotsiin ensi viikon torstaina jälkimmäisen hevosjoukon kanssa.

"Yhteensä seitsemän hevosta lähtee Suomesta Ruotsiin. Sen lisäksi Pietilän perheen kaksi Ruotsissa syntynyttä kaksivuotiasta Jubileum Sisu (i. What the Hill) sekä Stoneisle Amigo (i. Knows Nothing) tulivat Julmyran talliimme vähän aikaa sitten. Tilanne näyttää mielenkiintoiselle talvea ajatellen. Minäkin jään nyt Ruotsiin talven yli."

Matilla ja Annikalla on tarkoitus olla talven yli Ruotsissa. Kilpailemisen aloitus venähti hieman aiottua myöhäisemmäksi.

"Aikomuksenamme oli aloittaa heti ryminällä. Sairastelut vähän siirsivät starttaamista. Eiköhän me ehditä ajaa kilpaa ihan riittävästi talven aikana."

Ruotsissa toimiminen ei ole pitkään ulkomailla olleelle Matti Nisoselle uusi asia. Annika-puolison ollessa kotoisin läheltä Julmyraa Enköpingistä, ei kynnys lähteä Ruotsiin ollut korkea.

"Saimme mukavan asunnon Hebystä ja Annikan vanhemmat asuvat Enköpingissä. Mukava tukiverkosto ympärillä. Sen lisäksi toimimme samassa tallissa Korven Pekan kanssa. Voidaan auttaa toisiamme päivittäisissä asioissa."