Ratsujen kautta raviurheiluun – Kim Kannela innostui raviurheilusta vasta lukion jälkeen

Kim Kannelan albumi

Kim Kannela viihtyy hyvin hevosenhoitajana Ruotsissa.

Kiinnostuakseen raviurheilusta ei aina tarvitse saada sitä verenperintönä. Kiinnostus hevosia kohtaan on kuitenkin ratkaiseva tekijä.

Helsingissä varttunut Kim Kannela on tästä oivallinen esimerkki. Ponit ja hevoset olivat keskeisessä osassa Kimin elämää jo lapsuudesta lähtien.

"Raviurheilu ei kuitenkaan kuulunut perheeni kiinnostuksen kohteisiin. Ratsastaminen oli minun juttuni aina ylioppilaslakin saamiseen saakka”, aloittaa Kim Kannela.

Vaikka Kim on tällä hetkellä täysiverinen raviammattilainen, ei hevosista pitänyt tulla lainkaan ammatti, vaan harrastus siistin sisätyön ohessa. Mutta kuten useasti, asiat ja mielipiteet muuttuvat matkan varrella. Lukion jälkeen hän mietti tulevia koulutusmahdollisuuksia.

"Mietin, mitä alan opiskelemaan lukion jälkeen. Jollakin tapaa hevosala alkoi tuntumaan yhä enemmän omalta alaltani. Lopulta minun oli melko vaikea nähdä itseni istumassa työpöydän takana toimistossa."

Tehtyään päätöksen hevosalalle suuntautumisesta halusi Kim oppia lisää hevosten hoidosta ja valmennuksesta. Tähän tarkoitukseen sopi erittäin hyvin Ypäjän Hevosopiston hevostalouden perustutkinto. Vielä tässäkään vaiheessa Kim ei ollut ajatellut uraa ravihevosten parissa.

"Itse asiassa vasta koulussa ollessani valitsin raviurheilun suuntautumisvaihtoehdokseni. Valintaa ei ole tarvinnut katua. Raviurheilu imaisi minut mukaan kunnolla”, naurahtaa Kim Kannela.

Kim Kannelan opiskellessa Ypäjällä oli Aripekka Pakkanen jo aloittanut valmentajana hevosopistolla.

"Sain hyvät perustaidot Ypäjältä. Jäin valmistumiseni jälkeen Aripekalle vähänkuin kesätöihin. Viihdyin hyvin Ypäjällä."

Kim toteaa naurahtaen useampaan kertaan hänen olevan ihmistyyppinä spontaani. Ravipuolen valitseminen Ypäjällä kuvaa hänen elämän mottoaan.

"Teen usein päätöksiä lyhyellä harkinta-ajalla. Hyppään altaan syvään päähän vaikken osaisi uida. Sitten on pakko opetella uimaan ollessa jo altaassa”, nauraa Kim.

Tätä taustaa varten ei yllätä Kimin päätymiseen Eskilstunaan hevosenhoitajaksi. Kim oli tutustunut Ypäjällä ollessaan Satu Lappeteläiseen. Nykyään Roni Paldanilla työskentelevä Satu lähti pari vuotta sitten Ruotsiin töihin Per Lennartssonille Eskilstunan raviradalle.

"Kyselin Sadun kuulumisia hänen oltuaan Lennartssonilla jonkin aikaa. Satu vastasi siellä olevan yksi hevosenhoitajan paikka auki. Kiinnostaisiko minua tulla sinne. Arvaattekin, miten siinä minun luonteen laadullani kävi."

Kuutta päivää myöhemmin Kim olikin jo saapunut Eskilstunaan. Reilua kahta vuotta myöhemmin Kim viihtyy edelleen äärimmäisen hyvin reilun 100 000 asukkaan Eskilstunassa.

Aiemmin yhtä Ruotsin suurimmista valmennustalleista pitäneellä Per Lennartssonilla on nykään valmennuksessaan 23 hevosta.

"Kaikki karsinat ovat täynnä. Minun aloittaessani Per vuokrasi Eskilstunan radalta karsinoita. Silloin hevosia oli vähän enemmän. Nyt toiminta on kuitenkin keskitetty Eskilstunan raviradan vieressä sijaitsevalle valmennustilalle."

Eskilstunan ravirata sijaitsee reilut 100 kilometriä Tukholmasta länteen. Nelisenkymmentä kilpailupäivää vuodessa ajava rata sijaitsee usean muunkin raviradan läheisyydessä. Kim Kannela kehuu Eskilstunan raviradan tarjoamia valmennusmahdollisuuksia.

"Meidän tallimme sijaitsee näköetäisyydellä raviradasta. Joten me valmennamme hevosiamme raviradan maastoissa. Onhan se iso etu, kun ei tarvitse itse hoitaa ratoja. Voi keskittyä hevosten valmentamiseen."

Per Lennartsson on menestynyt vuosien saatossa mainiosti valmentajana. Valmentajana hänen meriittilistaltaan löytyy muun muassa derbyvoitto Jolly Rocketin kanssa vuodelta 1998.

Vuonna 2011 Lennartssonilla oli peräti kaksi hevosta mukana Elitloppetin karsinnoissa Rakaksen ja Year in Reviewin muodossa. Rakas sijoittui finaalissa hienosti kolmanneksi.

"Hevosia ei tosiaan ole niin paljon kuin hurjimmillaan. Mutta tänäkin vuonna olemme ajaneet reilulla parillakymmenellä hevosella, joista osa on varsoja, yli kaksi miljoonaa kruunua rahaa sisään. Voittoprosentti on 21. Per haluaa hevosten olevan täydessä iskussa niiden startatessa”, kehuu Kim Kannela työnantajansa ammattitaitoa.

Puheen kääntyessä Lennartssoniin työnantajana saa hän kehut Kimiltä.

"Per on oikein hyvä työnantaja. Eihän täällä tietysti olisi viihtynytkään kahta vuotta, jollei työyhteisö olisi mukava."

Vaikka kilparatsastus ei kuulukaan enää Kim Kannelan arkipäivään, hyödyntää hän ratsastustaustaansa hevosenhoitajana. Per Lennartsson on kilpailuttanut vuosien saatossa valmennettaviaan hyvällä menestyksellä montélähdöissä, ja valmennettavien ratsastus kuuluukin olennaisena osana tallin toimintaan.

"Ratsastan useimmilla passihevosillani. Se on oivallista psyykeen hoitoa välipäivinä niin hevosille kuin minulle."

Kim Kannelan tapaisen rutinoituneen ratsastajan voisi ajatella olevan kiinnostunut ratsastamaan montélähtöjä. Vastaus on kuitenkin kaksijakoinen.

"Minulla on suoritettuna C-ajolupa Ypäjän ajalta. En ole ajanut tai ratsastanut yhtään starttia. Silloin tällöin tulee mieleen, että olisi mukavaa ajaa kilpaa tai ratsastaa montélähtöjä. Ehtiihän sitä, jos haluaisi jossakin vaiheessa kokeilla."

Vaikka Kim tekikin nopean päätöksen Ruotsiin lähtemisestä, ei hänellä ole kiire takaisin Suomeen. Eikä sen puoleen muuallekaan töihin.

"Eihän sitä tiedä mihin elämä kuljettaa. Tällä hetkellä viihdyn hyvin täällä. Miksei joskus voisi olla mielenkiintoista kokeilla hevosalan töitä jossakin muussa ravimaassa. Eskilstunasta käsin on helppo käydä Suomessa halutessani. Arki rullaa oikein hyvin tällä hetkellä."