Päivän ravit: Kriteriumvoittaja Raskolnikov Frido tekee paluun - Seinäjoella valloittavia varsoja, Rovaniemellä ketteriä konkareita

Terhi Piispa-Helisten

Toissavuotinen kriteriumsankari Raskolnikov Frido päättää tänään liki vuoden jatkuneen hiljaiselonsa.

Syyskauden toisen Magic Monday-illan tarjoilevat Rovaniemi ja Seinäjoki. Napapiirin sankareiksi mielivät voitokas Asterisque sekä Ari Aatsingin perjantain Bodenin välistartisssaan edukseen esiintynyt konkarikaksikko Stay Alert - Top of the World.

Lakeuksilla loistavat kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun alkuerissä kisaavat Kriterium-kakkonen Shackhill's Twister, SHKL Cupin voittaja Deep Blue Font sekä nousevat juniorit Double Strike ja American Zakke. Tammojen puolella taistelevat voitosta Tammakriterium-kolmonen Lake's Diana ja voittoputkeen syöksynyt Kiikku's Cashier.

Toto65-kohteiden jälkeen nähdään Seinäjoella vielä Turno di Azzurran ja Raskolnikov Fridon paluut baanoille. Jälkimmäinen on toissavuotinen kriteriumvoittaja, ja sen edellisestä kisasta on aikaa liki vuosi. Turno di Azzurra on startannut viimeksi lähes puolitoista vuotta sitten.

Tauolta tulijoita vastassa ovat Kaustisella vimmatusti kirinyt Pajas Face ja kovavireinen Farzad Boko.

Magic Monday -ilta alkaa kello 18. Studiossa ovat Sara Perttunen ja Iivari Ingves. Haastattelut: Eemeli Hernesaho ja Juha Jokinen

Maanantain Toto64-ravit käydään Färjestadissa. Jorma Kontiolla on käsissään rivin ankkuri, kun päätöskohteen nelivuotislähdössä karauttaa ykkösradalta matkaan Handle with Care. Viimeksi satula selässään vakuuttanutta tamma treenaa Björn Röcklinger.

Mika Forss pääsee ajamaan Elitloppet-kolmosta Gareth Bokoa illalla Halmstadissa. Jerry Riordanin treenattavaa vastaan iskevät suomalaisomisteinen huipputamma Grande Diva Sisu ja Seinäjoki Race-voittaja Dear Friend.

Halmstadin koelähdössä nähdään mielenkiintoinen nimi, Jussi Hietalahden omistama Bold Eaglen poika Peak'n Roll.

Färjestadin Toto64-kierros alkaa 20.30.

Maanantaina starttaavat ensimmäiset suomalaishevoset tämänvuotisessa Talvimeetingissä. Tulessa ovat Philippe Daugeardin treenaamat Sobel Conway ja Whole Lotta Love.

Enintään 395 000 euroa tienanneille rajattu Prix d'Arcachonin kokonaispalkintopotti on 67 000 euroa. Lähtö ravataan autolähetyksellä ja 2100 metrin matkalla. Startti on Suomen aikaan kello 14.50.