Kari Lähdekorpi hankki lauantaisen huutokaupan kalleimman hevosen Global Countessin - ”Aloin ihmetellä, että onko tässä koira haudattuna”

Kari Lähdekorpi huusi lupaavan Global Countessin itselleen. Tamma siirtyy treeniin Lähdekorven Hanna-tyttärelle Halmstadiin.

Kari Lähdekorpi osti Traveran lauantaisen huutokaupan kalleimman hevosen. 3-vuotiaan Global Countessin (Broadway Hall – Global Negotiation) hinta kohosi 250 000 kruunuun.

”Tätä ei ollut alunperin tarkoitus ostaa, sillä enhän mää yleensä tammoja hanki. Hannan (Lähdekorpi) kanssa katsottiin, että readycashläinen ruuna Le Crack Sox olisi kiinnostava. Sen valmentaja Markus B. Svedberg sanoi, että sillä on huonot etupolvet, mutta en mää sitä pidä pahana vaivana. Ajattelin, että vaikka Le Crack Sox ei ihmeemmin olekaan viime aikoina mennyt, niin huudan sen, jos saan sopivaan hintaan”, Kari Lähdekorpi alustaa.

”Aloin kuitenkin miettiä, että Hannalla on aika paljon näitä saman sarjan ruunia, ja voisi katsella asiaa vähän toisesta kulmasta. Sitten alkoi Global Countess kiinnostaa. Djuselta (Mattias) on tietenkin paha ostaa, kun siellä treenataan niin tosissaan. Hinta oli jäämässä alas, ja aloin ihmetellä, että onko tässä koira haudattuna. Tamma juuttui kuitenkin E3-finaalissa pussiin, ja se on mennyt useamman kerran täyden matkan 13-vauhdilla. Kerta olisi voinut olla sattumaa, mutta viisi kertaa ei.”

Lähdekorpi on ostokseensa tyytyväinen. 3-vuotiaan tamman huokea hinta tuli hänelle yllätyksenä.

”Eihän Ruotsista saa nykyään tuolla rahalla yleensä tällaisia ostettua. Mulla on tuttu töissä Djusella, ja kysyin häneltäkin, onko tässä koira haudattuna? Ei kuulemma pitäisi olla. Olen ostanut aiemmin samalta omistajalta (Svante Racing KB) Matter of Factin ja Demon onthe Hillin. Ne eivät onnistuneet odotetusti, mutta jos nyt suunta kääntyisi. Global Countess on kuitenkin roikkunut ikäluokkakisoissa parhaiden takana, ja se on hyväravinen hevonen. Hanna voi kokeilla jossain nelivuotiaiden tammojen lähdöissä, jos siltä näyttää. Ja jos ei onnistu, niin ei tässä hirmu korkealta tipu”, Lähdekorpi miettii.

Global Countess on viilettänyt 1600 metriä 12,3-vauhdilla, ja täyden matkan tamma on pistellyt parhaimmillaan lukemiin 13,0. Global Countessin voittosumma on 43 255 euroa. Tamman statistiikka kirjataan numeroin: 15 2-4-1. Global Countess oli molemmissa kaksivuotiskauden kisoissaan ykkönen.

Global Countess on emänsä Global Negotiationin toinen varsa. Global Negotiationin sisaruksista ovat suomalaisille tuttuja kestävät kilpatammat Lovesong (115 starttia ja 57 666 euroa) ja Orderly (92 starttia ja 137 715 euroa).

