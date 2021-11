Kansainvälistä menestystä kerännyt suomenhevonen Josveis vaihtaa raviurheilusta ratsastukseen

Terhi Piispa-Helisten

Josveis on kilpaillut tällä kaudella viidesti montéssa. Kuvassa se valmistautuu SM-montéen Seinäjoella yhdessä Nelly-Janiika Korpikosken kanssa.

Urallaan lähes 340 000 euroa ansainnut Josveis (i. Viesker) hyvästeli kilparadat viimeiseksi jääneessä startissaan montén PM-lähdössä Turussa lokakuun alussa.

"Josveis on tehnyt sen verran hienon uran, että päätös kilpailu-uran lopettamisesta ei ollut vaikea. Kyllähän Josveisin raviuran lakipiste oli jo saavutettu, sen voi todeta rehellisesti”, kertoo valmentaja Antti Ojanperä Elitkampenissa vuonna 2019 toiseksi sijoittuneen Josveisin tilanteesta.

Terveyden puolesta Josveisillä olisi voinut jatkaa kilpailemista. Hyvä terveystilanne vauhditti kuitenkin päätöstä ruunan ratsu-uran alkamisessa.

"Ruunan jaloissa ei ole lainkaan sanomista. Jos raviura olisi päättynyt terveydellisistä syistä, emme olisi myyneet ruunaa ratsuksi. Vaikka vähän haikealle tuntuu, on kuitenkin mukava siirtää täydessä kilpailukunnossa oleva hevonen uudelle uralle”, toteaa Antti Ojanperä tunteikkaasti Josveisista, joka kilpaili koko uransa ajan hänen valmennuksestaan käsin.

Josveis on kuluvana vuonna kilpaillut viidessä montélähdössä, joista kolme on päättynyt voittoon. Ojanperän mukaan urallaan 40 lähtöä voittaneella Josveisilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä laadukkaaksi ratsuksi.

"Me valmensimme paljon Josveisia selästä käsin. Se osaa esimerkiksi jo nyt nostaa selästä käsin laukan."

Elina Paavola

Antti Ojanperä oli Josveisin valmentaja koko sen kilpauran ajan.

Josveis menee ratsuksi raviselostajana ja MT Ravinetin toimittajana tunnetun Antti Pylkkäsen perheelle.

"Siitä tulee tosiaan tyttöjen ratsu ja itse voin käydä sillä ajelemassa joskus hiljaisia höpölenkkejä. Eipä ole ennen ollut Pohjois-Pohjanmaalla 20.1-aikaista suomenhevosta. Josveis vaikuttaa alkututtavuuden perusteella juuri niin kehityskelpoiselta ratsulta, kuin Ojanperä uumoilikin", Pylkkänen kertoo.

"Omistaja Veijo Lindgren on luonnollisesti mielissään, että hänen menestyshevoselleen löytyi näin sujuvasti hyvä uusi koti. Vaikka vuodenvaihteessa 13-vuotiaaksi kääntyvän Josveisin raviura alkoi olla loppusuoralla, on ruunalla jäljellä monta vuotta ratsuna", Antti Ojanperä sanoo.

Josveisin kasvattajat ovat Janne Maaranen ja Maarit Ruokolainen.

Suomen Hippos / Merja Tuunanen

Kuvassa Josveis voittaa kansainvälisen kylmäverilähdön 22. helmikuuta 2018 Pariisin liepeillä Vincennesissä yhdessä Antti Ojanperän kanssa. Parivaljakko oli voitokas samalla radalla myös neljä päivää aiemmin.

Elitkampenin kakkossijasta kuitattu 24 375 euroa oli Josveisin uran suurin rahapalkinto. Samana vuonna ruuna otti marraskuussa Seinäjoella 20 000 euron arvoisen voiton Kavioliiga Grand Prixistä. Vuosi 2019 olikin uran menestyksekkäin lähes 150 000 euron kokonaisansioilla. Yhtenä uran kohokohdista Josveis voitti kaksi kylmäverilähtöä Vincennesissä helmikuussa 2018.

"Kyllähän tämä tarina on ollut alusta loppuun sellainen hyvän mielen tarina. Eihän tästä voi kuin tulla hyvälle tuulelle", Ojanperä summaa.

Antti Savolainen

Vuoden 2019 Elitkampenissa Josveis taisteli toiseksi Solvallan raviradalla Tukholman kupeessa.