Matts Sjöblomin Amerikan kauden h-hetki: Harrisburgin huutokauppa ja lauantaina Kindergartenissa kausi pakettiin

Sjöblomien perhealbumi

Matts Sjöblom perheineen "uskonnon" äärellä.

Matts Sjöblom elää jännityksessä myös tänään alkavan Harrisburgin perinteisen viisipäiväisen hevoshuutokaupan vuoksi. Ensi lauantaina taas The Meadowlandsissa New Yorkin lähellä ajetaan Kindergarten Classicin finaalit, joihin tammojen versioon kaksoisvoiton ottaneet Palermo Hanover (Father Patrick) ja Primadonna Deo (Trixton) pääsivät ottelemassa 100000 dollarin ykköspalkinnosta.

Sjöblomin menestynein hevonen tällä kaudella on kuitenkin kaksivuotaiden peitsarioriiden parhaimmistoon koko kauden kuulunut Pebble Beach (Downbytheseaside) 361250 dollarin ansioineen ja ME-vauhtia hipoen mailin Lexingtonissa 07,6-kilometriajassa menneenä. Australialaislähtöinen Noel Daley valmentaa Pebble Beachia, kuten muitakin Sjöblomin osaomistamia hevosia.

"On näissä varsoissa muitakin suomalaisia mukana porukoissa vähän vaihtelevasti", Sjöblom kertoo.

"Sen olen tässä myös oppinut, että jaettu ilo on moninkertainen ilo. On mukava omistaa hevosia yhdessä. Lexingtonistakin (lokakuussa) ostettiin osuuksia muutamasta uudesta varsastakin. Nyt on kiikarissa joitakin Harrisburgistakin, mutta voi olla, että ne ovat myös muilla tähtäimessä. Koskaan ei tiedä, kuinka huutokaupoissa käy. Tänään tai Harrisburgin parina avauspäivänä hintataso lienee yli meidän budjetin, mutta joitain merkintöjä on niillekin. Viime päivät ja yötkin on katsottu huutokaupan sukutauluja ja kelattu videoita niin että vaimo on jo välillä ihmetellyt."

"Valitettavasti matka paikan päälle peruuntui, vaikka nythän sinne oli olisi jo taas päässytkin matkustamaan. Liput oli jo ostettu, mutta tuli muuta estettä menolle kuitenkin. Martti Ala-Seppälän kautta meille on löytynyt Noel Daley valmentajaksi. Tulokset ovat olleet hyvä ja luottamus vahvaa, joten hänen kanssaan yhteistyö on jatkuu. Daley on paikalla sekä Ala-Seppäläkin huomisesta alkaen Harrisburgissa ja se riittää. Makella on osaaminen ja suhteet. Se mies on oikea kärryurheilun kävelevä ensyklopedia."

"Tottakai olisin halunnut olla paikalla: niinhän se huutokauppameininki on tietty vielä kivempaa. Lisäksi oli tarkoitus rekisteröidä USA:aan yhtiökin hevosia omistamaan tällä reissulla, mutta nyt se täytyy hoitaa etänä tai käydä loppuvuodesta vielä siellä paikan päällä. Vuodesta 2015 ostetusta tamma Cool Catesista (Yankee Glide) asti olen ollut mukana Amerikan touhussa. "

"Kävin tässä Harrisburgin alla läpi aiemmin ostettuja hevosia ja myös niitä joita yritimme ostaa viime vuosilta, mutta emme saaneet. Katsoin kuinka mikäkin hevonen oli ja on pärjännyt. Toisaalta vahvistui se kuva, että ihan hyvin ja onnekkaastikin ollaan valittu. Meidän hintaluokkahan on ollut selvästi alle varsojen keskihinnan ja menestyjiä on tullut silti mukavasti. Toisaalta tuli myös selväksi taas, ettei näistä joka hankinta todellakaan onnistu, sehän on selvää."

"Kuitenkin esimerkiksi tämän syksyn Lexingtonin hankinnat, neljä varsaa, on jo opetettu ja ne treenaavat hyvin raporttien mukaan. Tämän vuoden kaksivuotiaathan ovat menneet erityisen hyvin, ja on jännää nähdä, mitä niillä saadaan aikaan kolmevuotiskaudella. Eli on tosiaankin jotain mitä odottaa. Toisaalta pitää sanoa näin: asumme kahden kirkon välissä täällä Pietarsaaressa, mutta arvelisin, että tässä välissä olevalla tontilla se usko on sittenkin kaikkein lujinta."

"Mielenkiintoinen pointti on muuten, että vaikka kärryurheilussa on niin vahva historia ja kulttuuri Pohjois-Amerikassa ja hevosjalostus on jatkunut jo todella, todella monta sukupolvea, on huipulla paljolti vallassa pohjoismaalaisia ja australialaisia lajin osaajia juuri nyt, kuskeja ja valmentajia. Olen lisäksi varma, että Suomen valmentajakaartin kärki tekisi Amerikassa tosikovaa jälkeä ja työntekijöillehän on täältä tietysti tosi kova kysyntä sinne."

Pebble Beach on mennyt hienosti, ja sillähän taitaa olla kysyntää ihan siitosorimarkkinoita myöten?

"Näin on! Tietenkin kolmevuotiskausi ratkaisee. Pebble Beach oli Lexingtonissa Grand Circuit -meetingin lähdöissä ihan mahdottoman hyvä. Breeders Crownissa (ykköspalkinto 300000 dollaria) se oli ok sijoittuessaan kolmanneksi, mutta ehkä jo vähän väsynyt pitkästä kaudesta. Se on ymmärrettävää tuollaisten 07-08-tulosten Red Milen radalla jälkeen. Nyt se on Kentuckyssa farmilla, jonka Noel on vuokrannut, valmistautumassa ensi kauteen. Yksi siittola jo osti siitä osuuden. Mutta olemme omistajaporukalla sopineet, että toimimme yhdessä ja meillä on edellen valta hevoseen. Toivotaan että ensi vuonna siinä on aihetta kunnon syndikoimiseen."

Onko Amerikassa omaa kasvatusta?

"Meillä All Laid Out Stable Inc.:llä on Kentuckiana Farmilla Ma Was Right (Muscle Hill) 11,6 ja 169620 dollaria kantavana Greenshoesta (Father Patrick) ja varsa vierellä samasta oriista. Niitä on tarkoitus myydä huutokaupoissa ensi vuodesta alkaen."

Mistä kaksivuotisikäluokan kolmesta tammastasi odotat ensi kaudelta eniten?

"Palermo Hanover (Father Patrick) 10,7 ja 117633 dollaria on ollut kaksivuotiaana paras ja voi olla sitä kolmevuotiaanakin. Se on sellaista sukua, jossa yleensä kolmevuotiaana vasta ollaan parhaimmillaan. Danznqueen Hanover (Donato Hanover), paras voittoaika 12,8 ja 93155 dollaria, oli väsynyt kaudesta viime lauantaina Kindergartenin karsinnassa ja jäi tauolle, mutta myös se voi olla ensi vuonna vaikka paras kolmikosta. Primadonna Deo (Trixton) 11,5 ja 59912 on tasaisin suorittaja, vain kerran totosijojen ulkopuolella, mutta arvelisin, että paras löytyy kahdesta ensin mainitusta."

"Kaikki ovat voittaneet kaksivuotiaana ja lauantaina on lisäansion mahdollisuuskin Palermolla ja Primadonnalla. Sen kisan jälkeen kausi on meidän hevosilta paketissa, ja tähtäin siirtyy ensi vuoteen. Hyvät suoritukset kolmikolla, jotka olivat kaikki huutokaupoissa 40000 dollarin hintaluokassa. Viime vuonna huutokauppa järjestettiin poikkeusolojen takia Marylandissa, missä Palermo maksoi 45000, Danznqueen 42000 ja Primadonna 39000."

The Meadowlandsin lauantairavit alkavat Suomen aikaa sunnuntain puolella 01.20 - lähtölistat ilmestyvät myöhemmin.

Tästä linkistä pääset seuraamaan Harrisburgin huutokauppaa livelähetysksestä seuraavat viisi päivää. Sivulle tulee myös omalle alasivulleen lähes online-tahdissa huutokauppatuloksia. Huutokauppa alkaa maanantaina kello 19 Suomen aikaa ja muina päivinä kello 17.

Amanda Stephen

Pebble Beach ja Todd McCarthy toinen elokuuta oriin ennätysjuoksussa The Red Milellä Lexington, Kentuckyssä. Oriin menestys on osaltaan poikinut lisää suomalaissijoituksia valmentajansa Noel Daleyn talliin.