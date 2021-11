Uccio uudelle valmentajalle - ”Tykkään tästä hevosesta ihan hirveesti”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Uccio on voittanut urallaan kolme kertaa Vermossa. Ruunan kaikki Suomen startit ovat Arna Ruohomäen ohjastamia. Uccio on vaikuttanut Suomessa liki neljä vuotta.

67 kertaa urallaan kilpaillut ja 12 ykkössijaa ravannut Uccio on siirtynyt Arna Ruohomäeltä Katja Salmisen treeniin. Italialaisruunan voittosumma on 43 124 euroa. 8-vuotiaan Love Youn pojan ennätys kirjataan numeroin 12,3.

”Todella mielenkiintoinen hevonen on kyseessä. Olen tosi tyytyväinen, kun saatiin Uccio talliin. Arna tarjosi ruunaa meille liisinkiin. Ainoa ehto oli se, että hän saa ajaa jatkossakin Uccion startit. Sehän sopi, sillä hänestä on muutenkin tullut meidän hevosten luottokuski”, Katja Salminen lausuu.

Hän jatkaa, että Uccio on ollut hänen luonaan Janakkalassa viikon päivät.

”Treeneissä on päästy alkuun. Tykkään tästä hevosesta ihan hirveesti. Uccio jäi syyskuussa Vermosta pois, kun sillä oli tullut sääreen aika pitkä haava. Sitä on hoidettu, ja vähän mietittiin, että jos hyvin käy, niin päästään ennen vuodenvaihdetta starttiin.”

Uccio on kilpaillut usein ilman kenkiä.

”Arnan kanssa puhuttiin, että kyllä ruuna kengillä ja hokeillakin menee. Kokeillaan ainakin. Sillähän se selviää”, Salminen miettii.

Salmisen menestyshevosiin kuuluvat Combatant Motion, Fast Motion ja Almost One Year. Miten hän vertaa Ucciota niihin?

”Kaikki hevoset ovat yksilöitä, vaikea niitä on vertailla keskenään. Uccio tuntuu tosi hyvältä, ja se on mukava lisä talliin.”

Salmisella on treenissään tätä nykyä viisi hevosta.

”Combatant Motion koetetaan saada takaisin radoille ennen joulua. Sillä on ollut hengitysteissä ongelmia. Ruuna meinasi lisäksi hukuttaa itsensä heinäkuussa. Koetimme uittaa sitä, mutta Combatant Motion ei älynnyt hommaa ollenkaan, ja se painui pinnan alle", Salminen huokaa.

"Stoneisle Sardion starttaa huomenna Forssassa. Kaksivuotias Rim Bay Redrose on tulossa koelähtöön. Pitää katsoa, tekeekö Fast Motion enää paluuta radoille vai vetäytyykö se eläkkeelle.”

Hän sanoo olevanasa harrastevalmentaja, mutta ammattilaisuus on haaveena.

”Mulla on osa-aikainen siviilityö erityisnuorten ammattiopistolla avustajana, mutta yritys on olemassa, ja jos saisi hevosia lisää treeniin, niin siirtymän ammattivalmentajaksi voisi tehdä pikaisestikin. Treenattavia otan mielelläni lisää”, Salminen sanoo.

”Meillä on tässä oma rata, joka on kesäaikaan ehdoton, kun nuo yleiset tiet ovat kovia. Talvella löytyy mahdollisuuksia vaikka kolmenkymmenen kilometrin lenkkeihin, jos vain hevonen sitä vaatii. On metsää ja mäkeä. Riksuun on matkaa kuusi kilometriä, ja siellä käydään varsinkin kesäaikaan hiitillä. Syksyllä ja talvella mennään sitten Vermoon. Sinne on matkaa 70 kilometriä eli tunti per sivu. Vermossa on baana aina kunnossa.”