Seinäjoki Race ja Finlandia-ajo ravataan ensi vuonna peräkkäisinä viikonloppuina - ”Meille annettiin kaksi huonoa vaihtoehtoa, ja tämä oli niistä se vähemmän huono”

Terhi Piispa-Helisten

Vidar Hopin ohjastama Hickothepooh vei kanuunakirinsä voimin nimiinsä tämänkeväisen Finlandia-ajon.

Vermon Finlandia-ajo on viime vuosina tavattu ravata kolme viikkoa ennen toukokuun lopulle ajoittuvaa suurtapahtuma Elitloppetia. Näin väli huhtikuussa järjestettävään Seinäjoki Raceen on ollut Finlandia-ajosta yleensä kaksi tai kolme viikkoa.

Ensi vuonna kalenteri tiivistyy: Seinäjoki Race kisataan lauantaina 23. huhtikuuta ja Finlandia-ajo jo sunnuntaina 1. toukokuuta. Seinäjoki Race ravataan 2100 metrin ja Finlandia-ajo mailin matkalla.

”Oletan, että Vermo vaihtoi viikonloppuaan Åbyn Paralympiatravetin (ensi vuonna 7. toukokuuta) takia. Vanha rytmi olisi tarjonnut meille sitten pääsiäistä, mikä on kansainvälisestä näkökulmasta hankala järjestelyjen ja Ruotsin viisi päivää kestävän 75-putken vuoksi”, sanoo Seinäjoen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää.

Seinäjoki Race -tapahtuman promoottori Mikael Mattfolk on samaa mieltä.

”Hippos vetosi meihin, että olisimme ajaneet pääsiäisenä, mutta tällöin kulupuoli olisi kauhea ja siihen päälle vielä tuo Ruotsin 75-turnee. Ei olisi onnistunut”, hän näkee.

”Ymmärrän, että Vermo väistää Paralympiatravetia, mutta me ollaan ajettu Åbyn kanssa päällekkäin varmaan 15 kertaa. Minun mielestäni ratkaisu olisi ollut se, että Vermo olisi vain ajanut viikkoa myöhemmin, eli kolme viikkoa ennen Elitloppetia, kuten viime vuosina on ollut tapana. Meille annettiin kaksi huonoa vaihtoehtoa, ja tämä oli niistä se vähemmän huono.”

Saranpää ei ole Finlandia-ajon läheisyydestä yhtä huolissaan.

”Ei ole kaikkein mielekkäintä hakea tämän tason kisan kanssa kalenterista paikkaa, mutta oma olo on se, että tällä ratkaisulla on positiivinen lopputulos”, tiivistää Saranpää.

Sekä Saranpää että Mattfolk näkevät, että Seinäjoki Race ja Finlandia-ajo eivät kilpaile kaikilta osin samoista hevosista.

”Käytännössä meidän ja Finlandian hevoset ovat eri profiilia, ja ehkä tämä selkiyttää ajatuksia myös Ruotsiin päin. Tällä asetelmalla näen, että myös Kultaloimi hyötyy järjestyksestä”, Saranpää miettii. Porin Kultaloimi ravataan ensi kaudella kaksi viikkoa ennen Seinäjoki Racea. Tänä vuonna Kultaloimi sijoittui kalenteriin viikon Seinäjoen suurlähdön jälkeen.

Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä valaisee maan pääradan osalta ratkaisun taustoja.

”Toki siinä se Paralympiatravet oli vaikuttamassa päivämäärän valintaan. Lisäksi vappupäivä tarjoaa meidän tapahtumallemme suuremman potentiaalin kuin seuraavana sunnuntaina kalenterissa oleva äitienpäivä. Tarkoitus on järjestää Finlandian yhteyteen vappukarnevaalitunnelmaa”, Häyhä kertoo.

Hän sanoo, ettei Seinäjoen kisajärjestäjien kanssa ole vielä viritelty yhteistyötä.

”Mutta se on ehdottomasti mahdollista. Aina parempi, jos on useampi taho jakamassa kustannuksia, oli kyseessä sitten hevosten lentokuljetus tai mikä tahansa kulu. Olemme täysin avoimia yhteistyölle, ja sellaisen rakentaminen Seinäjoen kanssa on varteenotettava vaihtoehto.”

Mattfolkin mukaan Seinäjoki ja Vermo eivät ole tähän asti juurikaan tehneet hevoshankintoihin tai kustannusten jakamiseen liittyvää yhteistyötä.

Häyhä on kollegansa Saranpään linjoilla isossa kuvassa.

”En yleensäkään näe asioissa uhkia. Käännetään tämäkin mahdollisuudeksi.”