Ruotsin raviurheiluun antidopingkoira ja lisää henkilöresursseja: "Lykke merkkaa tallilla mahdollisia kiellettyjä lääkeainejäämiä"

Svensk Travsport

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin uusi keino dopingin vastaisessa työssä on antidopingkoira Lykke.

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport (ST) ottaa uusia keinoja käyttöönsä raviurheilun antidopingtyössä. Keskusjärjestön tänään julkaisemassa tiedotteessa selvityspäällikkö Mattias Falkbåge kertoo keskusjärjestön lisäävän henkilöstöresursseja antidopingtyössä.

"Meillä on hyvä pohja, jonka varaan rakennamme antidopingtyötämme. Siihen kuuluvat esimerkiksi vuosittaiset yli 4 000 näytettä kilpailuissa ja treeniolosuhteissa, pakastetut vanhemmat näytteet, joita voidaan analysoida nykyisin menetelmin, sekä anonyymi vihjepuhelin", kertoo Mattias Falkbåge ST:n tiedotteessa.

Näiden työkalujen ja toimintatapojen lisäksi ST on saanut käyttöönsä aivan uudentyyppisen keinon väärinkäytösten paljastamiseen. ST:llä on ollut vuoden ajan käynnissä projekti, jossa on koulutettu erityinen antidopingkoira Lykke.

"Lykken ja ohjaajansa Fian avulla voimme saada selville, onko hevosille annettu kiellettyjä aineita. Lykke merkkaa tallilla mahdollisia kiellettyjä lääkeainejäämiä. Tämä auttaa toimintaamme ennalta ilmoittamattomilla tallikäynneillämme."

Falkbågen tietojen mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun koiraa käytetään apuna hevospuolen antidopingtyössä. Antidopingkoiran ja ohjaajan palkkaamisen lisäksi ST on rekrytoimassa paraikaa henkilöä, jonka erityisosaamisena on kenttätyöskentely antidopingasioissa.

"Saamme uusien rekrytointien avulla nostettua antidopingtyön ruotsalaisessa raviurheilussa aivan uudelle tasolle. Hevosten hyvinvoinnin nimissäkin meidän on pystyttävä olemaan entistä tehokkaampia antidopingtyössä."