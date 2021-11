Timo Korvenheimolla hyvät saumat illan 65:ssä - Ruotsikin siintää mielessä

Antti Savolainen

Timo Korvenheimo on illan Forssan T65-ravien avainhahmoja ja myös mahdollinen seuraava Ruotsiin tallin avaava valmentaja Suomesta.

Tämän vuoden kilpailukalenterissahan keskiviikon T65-peli kiertää maakunnissa niillä viikoilla, jolloin Vermossa on lauantairavit. Lauantain T75 ja Käpylä Grand Prix ovat Vermon heiniä tällä viikolla ja T65 Forssan Pilvenmäen homma.

Illan Forssan avainhahmolla Timo Korvenheimolla on kiireinen viikko ja suunnitelmien perusteella vauhti ei ole vähenemässä, varsinkin jos Ruotsin suunnitelmasta tulee totta. Orimattilalaistallista on neljä mukana T65-kohteissa ja kaksi lähdöissä ennen sitä. Loppuviikko on seuraava: torstaina Jyväskylässä Quite A Lover, perjantaina Kuopiossa Trick Bag, lauantaina Vermossa seitsemän hevosta ja pyhänä Porissakin kaksi.

"Se Ruotsi on ajatuksissa, mutta vielä suunnitteluvaiheessa", Korvenheimo huomauttaa.

"Tarkoitus olisi lähteä noin kymmenellä hevosella, sillä kausi on mennyt niin, että muutamalla hevosella on luokkaan nähden ihan liian vähän tienestejä, ja sieltähän niitä voi yrittää, kun on hyviä palkintoja. Esimerkiksi illan starttihevonen Quick Diablo on tällainen tapaus. Suunnitelmissa on Solvallan seutu, ja vaihtoehtoja tuntuu olevan, mutta moni asia, mm. paikka, ovat ihan auki vielä."

Millä illan starttareista on paras sauma?

"Oikeastaan kaikilla on melko tasaisesti saumaa. Toivotaan, että joitakin onnistumisia tulee. T65:n avauskohteen kahdesta hevosesta First Class Lady on lähempänä, kun sarja suosii Racing Boyta enemmän. Kuitenkin lähtö on pieni, eikä jälkimmäinenkään vähän epäsopivasta sarjasta huolimatta ole ihan ulkoa, jos se herää unestaan, jossa se on vähän nyt paris starttia taas ollut. First Class Ladyllä on hyvä vire ja odotan onnistumista. Juoksukaan ei nyt liene menossa ihan pieleen ja tässä voi ajaa vaikka johtavan rinnalla tasaisen reiapasta eteenpäin. Se menee nyt ilman etukenkiä, mikä on plussa. Raskas kelikään ei minusta ole miinus millekään meidän hepoista, jos sellainen raveissa on."

"Kyle Webillä (T65-3) on oikein hyvä vire mutta kehno paikka. Tuolta tarvitsee vähän tuuria, mutta ruunaa ei kannata unohtaa. Quick Diablo (T65-6) on myös oikein hyvällä mallilla ja tehtävä vaikuttaa sopivalta, joten menestystä odotetaan. Ennen 65-peliä Oxhouse William (lähtö 2) ja Sarikan (lähtö 3) ovat myös tosi hyviä mahdollisuuksia. Ensinmainittu ei oikein ymmärtänyt vielä täysin ja meni vähän liiankin innnokkaana. Nyt vaihdetaan puolilaput kokolappujen sijaan. Jospa se näkisi vähän vastustajiakin niiden takaa, eikä toisaalta olisi niin toimelias matkalla."

Mikä loppuviikon starteista nousee mieleen isoimpana odotuksiltaan?

"Stick Match (lauantain Vermon lähtö 2) on iskussa, lähtö on pieni, joten juoksu tuskin menee kovin pieleen ja matka sekä tehtävä muutenkin vaikuttaa sopivalta. Sillä pitäisi pärjätä!"