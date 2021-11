Face Time Bourbonin kasvattaja-osaomistaja Engelke: "Elitloppet on 50/50 - Mikkelikin mahdollista"

Face Time Bourbon keskittyy paraikaa Le Menil Berardin pikkukylän liepeillä Normandiassa tekemään lisää historiaa meneillään olevassa Pariisin talvimeetingissä. Oriin kasvattajan mukaan Elitloppet ensi keväänä sen sijaan ei ole niin "vuorenvarma", kuin mediassa on annettu ymmärtää.

Gerard Forní

Rainer Engelke ja Björn Goop voiton hetkellä. Engelke onnittelee Goopia hetki Prix d'Ameriquen 2020 jälkeen.

Face Time Bourbon latautuu talvimeetingiä 2021-22, siitoskautta 2022 ja muita lisävalloituksia varten valmentajansa Sebastien Guaraton valmennuskekuksessa Normandian sydämessä. Ori nousisi kolmannella perättäisellä Prix d'Ameriquessa historian suurten nimien Uranien (1926-28), Roquepinen (1966-68), Bellino II (1975-77) ja Ourasin (1988-88) rinnalle. Ourasi voitti neljännenkin kerran 1990. Face Time Bourbon voisi olla ensimmäinen neljä perättäistä ottanut, mutta mennään askel kerrallaan.

Varmaa on, ettei Face Time Bourbon historialliset kolme perättäistä talvimeetingin päättävää Prix de Selectionia voittaneena ota neljättä, sillä tuo kisa on rajattu neljä-kuusivuotiaille. Sen sijaan talvimeetingin harvinainen Triple Crown, Amerique, Prix de France kaksi viikkoa siitä ja neljän kilometrin Prix de Paris meetingin päätteeksi, voisi olla oriin ulottuvilla, joskin maaliskuussa talvimeetingin loppupäässä jälkimmäisen kisan aikoihin siitostyö painaa jo oriin niskassa. Tässä legendojen luettelossa on tähän saakka nimet Gelinotte (1956-57), Jamin (1959), Bellino II (1976) ja Bold Eagle samasta Sebastien Guaraton tallista 2017.

Sen sijaan Elitloppet 2022, johon Face Time Bourbon on liitetty vahvasti, voi olla ohjelmassa oriin kasvattajan Rainer Engelken mukaan, mutta ei välttämättä. Kasvattaja pitää Prix d'Ameriqueen ja siitostyöhön keskittymistä paljon Elitloppetia merkityksellisempänä.

"Tiedän, että oriin italialainen suuromistaja Antonio Somma haluaisi valloittaa Solvallan, mutta meille muille se ei ole niin tärkeää", Engelke huomauttaa.

"Ori osoitti jo syksyn Lotteriassa Napolissa, että kaksi hiittiä samana päivänä käy, joten siinäkään mielessä ei ole tarvetta osoittaa enää mitään. Valmentaja Guarato ja minä esimerkiksi haluaisimme säästää hevosta mieluummin kuin lähteä Solvallaan. Prix d'Ameriquet ovat ne, joilla on todella suuri painoarvo. Lisäksi oriin siitostyöhön liittyen meillä on eri näkemys keväästä Somman kanssa. Ei siitä mitään riitaa tule, sillä haluamme säilyttää status quon, mutta me muut osakkaat emme ole samaa mieltä."

"Somma nimittäin aikoo rajoittaa oriin siitoskäytön 2022 lähinnä pakastespermaan ja me muut omistajat emme ole innostuneita tästä. Entä jos pakaste ei toimisikaan? Aiemmin se on toiminut, mutta jokainen vuosi on erilainen. Tämä liittyy kilpailusuunnitelmaankin, sillä Elitloppetin valmistautuminen keväällä olisi pois siitostyöstä, ja pakasteeseen olisi turvauduttava juuri siitoskauden ollessa kuumimmillaan. Tästäkin syystä Prix d'Amerique keskellä talvea houkuttelee paljon enemmän. Esimerkiksi Mikkeli kesällä siitoskauden jälkeen osuu myös paljon paremmin kalenteriin kuin Elitloppet."

"Jos haluatte nähdä Face Time Bourbonin melko varmasti vuonna 2022, tulkaa Pariisiin. Tosin en tiedä, voiko matkustamista suureen yleisötapahtumaan pandemian vuoksi edelleenkään suositella. Vincennesissä ori kilpailee kuitenkin mitä todennäköisimmin."

