Kaksi kolmesta viimeisestään voittanut Kai Greenwood Kajaaniin - ”Päivänvalossa näkee tarkemmin, mitä tuli hankittua”

Anu Leppänen

Lahjakas Kai Greenwood saattaa antaa Kajaanin raviradalla treenaavalle Maarit Ollikaiselle aihetta hymyyn.

4-vuotias Kai Greenwood (Russel November – Urielle Kievitshof) saapui vahvistamaan Maarit Ollikaisen varsavoittoista tallia. Tällä kaudella uransa avannut Saksassa syntynyt mutta Tanskassa kilpaillut ruuna on voittanut kolmesta tuoreimmasta kisastaan kaksi. Kaiken kaikkiaan Kai Greenwoodin statistiikka kirjataan numeroin: 8 2-3-0.

”Ruuna rantautui eilen iltahämärissä meidän pihaan. Hevosesta ei osaa vielä sen suurempaa sanoa. Nyt päivänvalossa näkee tarkemmin, mitä tuli hankittua”, nauraa Maarit Ollikainen.

”Komea ja hyvännäköinen Kai Greenwood on. Tanskan kisoissa ruuna liikkui hyvällä jalalla. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun Kai Greenwood lyödään hokkakenkään. Täällä meillä on taas lunta, ja maa on jäässä, joten hokit vaaditaan heti. Kai Greenwood on isoliikkeinen hevonen, ja uskon hokkien sopivan sille.”

Kai Greenwoodin tuorein startti on ravattu 29. lokakuuta. Ruuna voitti tuolloin Skivessä varmasti.

”Hevonen on täydessä kunnossa, ja ajatuksena on alkaa heti kilpailla. Matka Suomeen oli sujunut ongelmitta, eikä hevonen vaikuttanut olevan reissun jäljiltä lainkaan väsynyt. Viikonloppuna kokeillaan vielä sitä hokkien sopivuutta, ja sen jälkeen ollaan viisaampia. Kai Greenwood pääsee passeleihin lähtöihin mukaan. Tanskan pienistä palkinnoista kertyy rahaa vähän, vaikka pärjääkin”, juttelee Ollikainen Morten Juulin treenistä käsin alku-urallaan hieman reilut 3 000 euroa ansainneesta Kai Greenwoodista.

Ollikaisen kokoonpano on tällä hetkellä varsapainotteinen, ja starttihevosia on vain kolme kappaletta. Tallin tähti on montén tämänsyksyinen Pohjoismaiden mestari Ambrogio.

”Hommattiin kolmas starttari, kun varsat odottavat vielä kevättä. Kolmevuotiaissa on hiljaista. Ne ovat vähän hitaammin kehittyvää sorttia, eikä siellä puolella ole isoja odotuksia. Kakkosia on neljä. Näistä etevimmältä vaikuttaa Hugo Artist. Sillä ajettiin syksyllä koelähtö, mutta sen jälkeen se jouduttiin ruunaamaan, ja kaksivuotiskisat menivät sivu suun. Hugo Artist on mielenkiintoinen tässä vaiheessa, mutta aika näyttää, mitä radoilla sitten tapahtuu”, Ollikainen miettii.