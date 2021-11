Svanstedtin toinenkin kova kolmevuotias Southwind Tyrion loukkaantui ja siitokseen - superori Walner saatavilla vain Amerikassa

Adam Ström/StallTZ

Captain Corey on ensi kauden Pohjois-Amerikan uusia siitosoreja, ja The Hambletonianin voittaja sai seuraa listoille tallikaveri ja ikätoveri Southwind Tyrionista.

Pohjois-Amerikan siitosorimarkkinoilla tapahtuu - ja hevosmarkkinoilla muutenkin. Onhan tänään Harrisburgin legendaarisen huutokaupan, Amerikan suurimman laatuaan, viimeinen päivä. Viiden päivän aikana Harrisburgissa Pennsylvaniassa tulee "käymään kehässä" noin 1250 varsaa, hevosta ja siitosoriosuutta.

Harrisburgin The Black Book -huutokauppa tarkoittaa myös - pandemian hieman hellitettyä, ainakin hetkeksi - siitosori-ihmisten sekä muiden hevosihmisten kohtaamisia ja kokouksiakin. Asemia haetaan myös sillä rintamalla, ja USA:n viime vuosien johtava ori Muscle Hill on saamassa kovaa haastetta - suomalaisen Kanadassa asuvan Esa Lahtisen kasvattama Walner on haastamassa valtaistuinta itselleen. Walnerin varsamaksu nousi tämän kauden 20000 dollarista 30000:een. Merkillepantavaa on, ettei Harrisburgissa ainakaan huutokaupassa myyty yhtään Walnerin osuutta tai edes ensi vuoden astutuksia. Muscle Hillin, 15, osuuden hinta pyöri 90000-100000 dollarin haarukassa. Chapter Sevenin, 13, Walnerin isän, osuudesta puolestaan piti pulittaa 120000-142000.

Harrisburg on ehkä siis hyviä uutisia Walnerin osakkaille, mutta eurooppalaisille ykkösoriin tiimoilta on huonoja uutisia. Eurooppaan ei ole jatkossa melkein lainkaan saatavilla oriin siementä. Se toimii pakasteenakin hyvin, mutta omistajajoukkue on tehnyt päätöksen, ettei Eurooppaan myydä lainkaan. Vain muutama osuus, jonka omistaja on Euroopassa, saattaa saada palvelua vanhalle mantereelle.

Walnerin omistajien päätösten takana on tietysti raha. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko kuviosta uusi trendi tulevien huippuoriiden taustalle. Nyt hevosihmisten täytyy matkustaa Amerikkaan saadakseen Walnerin jälkeläinen tai oriista kantava tamma, ja tämä tietysti nostaa markkinahintoja sillä puolella Atlanttia.

Muista huipuista Chapter Seveniä on saatavissa jossain määrissä Euroopassakin, mutta oriin sperma puolestaan ei ole kestänyt optimaalisesti pakastamista. Samoin Muscle Hillin siitoskyvystä liikkuu vaihtelevaa tietoa. Ainakaan vuodet eivät ole veljiä keskenään.

Yksi Harrisburgin uutinen on uusi ori Southwind Tyrion (Muscle Hill) ensi kauden markkinoille. Kaksivuotiaana Walnerin ME:n 09,4 viime vuonna samalla radalla Lexingtonissa 09,1-tuloksella rikkonut Southwind Tyrion on loukkaantunut, ja siitosoriiksi siirtyminen varmistui. ME-orille kävi siis osapuulleen samoin, kun tallikaverilleen ja ikätoverilleen Åke Svanstedtin tallissa, hambovoittajalle Captain Coreylle (Googoo Gaagaa). Captain Coreyn kavioluussa oli hiusmurtumia, ja sen siirtyminen siitokseen varmistui hiljan. Southwind Tyrionilla puolestaan murtui polvi, ja näin senkin tulevaisuus on lähes varmasti pelkästään siitosoriina.

Southwind Tyrion oli Svanstedtin kaksivuotiaista 2020 ehkä kaikkein lahjakkain ME-tuloksineen ja viisine voittoineen seitsemästä sekä 280797 dollarin ansioineen. Sillä suunniteltiin tietenkin myös The Hambletoniania kolmevuotiskaudelle, mutta ongelmat ovat estäneet kokonaan starttaamisen tänä vuonna, ja nyt vamman vuoksi tulevaisuus on sinetöity siitoksessa. Tarina muistuttaa hieman Walneria. Walner oli myös liki voittamaton kaksivuotiaana, mutta kolmevuotiskausi jäi lyhyeksi. Se aloitti kolmevuotiskauden hyvin, mutta joutui jättämään kilpailemisen kahteen kisaan sekä Hambletonianin väliin vamman vuoksi, ja siirtyi hyvissä ajoin siitokseen.