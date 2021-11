Kaj Widell lonkkaleikkaukseen maanantaina - haastaa tiistaina leikattavan Tuomas Korvenojan

Ville Toivonen

Tuomas Korvenoja on menossa alkuviikosta lonkkaleikkaukseen.

Molemmat sankarit ovat valmistautuneet operaatioonsa huolella. Muuten lähestyminen on ollut erilaista. Widell joutui lopettamaan kärryillä istumisen viime kuun lopussa. Puhelimeen Ruotsin agentti vastasi kuntosalilta. Korvenoja puolestaan hiittasi hevosia Sipoossa tänään perjantainakin.

"Yhdessä loppupään startissa kolahti kärryt yhteen ja lonkkaan sattui niin, että taju meinasi mennä", Widell kertoo.

"Tajusin että nyt ei kannata ottaa enepää ohjastuksia, vaikka leikkausaika oli alunperin tulossa vasta joulukuussa. Sain sen sitten onneksi aikaistettua ensi maanantaille. Olen kyllä treenannut kovasti sen jälkeen salilla niillä tavoilla, jotka ovat sopineet. Olen vähän treenihullu ja painokin on pudonnut viitisen kiloa. Olin nytkin kuntopyörän selässä, kun puhelin soi. Tarkoitus on treenata ahkerasti myös leikkauksen jälkeen. Kuitenkin niin etten tee mitään, mitä ei ole lupa tehdä, etuajassa. Voitaisiin ottaa vaikka leikkimielinen kisa Tuomas Korvenojan kanssa. Kumpi ehtii ensin radalle? Vastuullisesti tietysti."

Korvenoja tavoitettiin treenaamasta hevosia perjantaina, mutta myös hän on pitänyt huolta omastakin lihaskunnostaan.

"Minä voin olla mukana tallihommissa ihan leikkausaikaan asti", Korvenoja kertoo.

"Olen ajanut hevosia ja kengitellytkin. Myös täällä kuntopyörää on poljettu aika ahkerasti. Tietenkin normaali liikunnan harrastaminen, esimerkiksi mielilajini tennis, on ollut telakalla kesästä saakka. Olen kuitenkin koittanut treenata niin kuin on ollut mahdollista. Olen saanut vähän oppia aiemmasta solisluun leikkauksesta, ja aion hoitaa tämän nyt kunnialla. Tartun töihin sitten, kun kunto on varmasti sellainen. Leikkimieliset kisat ovat aina hyviä, mutta en nyt ota paineita Widellin haastosta. Katsotaan sitten miten pian kukakin on taas kärryillä, mutta sinne tähdätään tietenkin kovasti."

Kaj Widell: "Kumpi on nopeampi, Tuomas?"