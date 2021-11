Menestysaallolla ratsastava Per Nordström paljastaa salaisuutensa ja kertoo suomalaishevosistaankin

Jos etsitään pohjoismaisen raviurheilun kirkkainta komeettaa taivaalta, sen täytyy olla Per Nordström. Skånen treenari on käsittämättömässä menestysputkessa, josta suomalaisomistajatkin ovat päässeet osallisiksi. Nordström paljastaa nyt salaisuutensa.

TR BILD / Lars Jakobsson

Kuvassa viime viikonloppuna Breeders Crownin voittava Önas Prince on Per Nordströmin valmentajahuipulle nousun keulakuva ja elämän hevonen. "Kuin automaattivaihteisella autolla ajaisi."

Nordströmin talli Sjöbossa melkein Ruotsin eteläkärjessä on yli tuplannut tienestinsä nyt neljä vuotta putkeen. Nordström pohjoisesta Bodenista kotoisin, mutta hän muutti 1985 toisen pohjoisen hevosmiehen Mats Rånlundin talliin töihin maan toiseen päähän. Rånlund voitti mm. Derbyn Good As Goldilla kotiradallaan Jägerersossa, mutta on siirtynyt takaisin pohjoiseen kotikonnuilleen hiljan.

Nordtsröm sen sijaan tuntuu tulleen jäädäkseen. Oman lisenssin Jägersron radalla Nordström sai 1990 ja menestystä on tullut, mutta se ei ole sittenkään tullut sormia napsauttamalla. Kuitenkin viime kaudet ovat siis olleet rakettimaista nousua.

Kuluvan 2021:n tili on jo nyt yli kaksi kertaa 2020:n voittosummassa (2020: 7086400 kruunua, 2021 tähän mennessä: 14729330). Kausi 2021 on tuonut talliin toissaviikonlopun 1,6 miljoonan arvoisen Breeders Crownin Önas Princellä (Chocolatier), Sikta Mot Stjänornan Felix Orlandolla (Orlando Vici), 250000 kruunun Auktionsloppin kaksivuotiaalla Sommerbrisellä (Maharajah), Derbyn kakkosen Önas Princellä (kaksi miljoonaa kruunua), molemmat lyhyet E3:t suomalaisomistuksessa olevalla Islay Mist Sisulla (Beer Summit) ja Felix Orlandolla (975000 kappale), Sprintermästaren sekä Kungapokalenin Önas Princellä ja lukemattomia muita rahakkaita lähtöjä.

Kyse ei ole siis siitä, että edellisinä vuosina olisi ollut vaisua. Vuonna 2020 Nordström voitti jo mm. Kouvolalaisen Erno Gardemeisterin Garde Hästar AB:n omistamalla tamma Islay Mist Sisulla isoimman kaksivuotislähdön Uppfödningsloppetin 700000 kruunun palkinnon ja Stosprinterin 800000 Einari Vidgén Oy:n Grande Diva Sisulla. Nordström, 55, on "aina" tunnettu siitä, että hän pääsee nuorilla hevosilla hyviin suorituksiin ja saavutuksiin.

"Tämä on kieltämättä uskomatonta itsellekin", Per Nordström huokaa ilmiömäistä nousuaan tuloksissa.

"Hevoset sen tekevät, mutta omassa systeemissäkin varmaankin jotain on onnistunutta. Pitää huomauttaa vielä, ettei hevosmateriaalini ole Ruotsin kovimpien tekijöiden luokkaa. Joskus kun on seurannut esimerkiksi huutokauppahankintoja, on tuntunut, että he voivat laittaa budjettiin nollan, tai jopa kaksi välillä, perään. Hevosten hankinnassa ideanani on osittain budjettisyistä ollut ostaa uusien oriiden ja tammojenkin varsoja. Ne voivat olla toisaalta vähän elinvoimaisempia, ja toisaalta siinä pitää koittaa löytää nousevia nimiä - ennen kaikkea ne ovat kuitenkin usein halvempia."

"Nyt tilanne on sellainen, että talliin on jonoa, ja minun on ehkä entistä tärkeämpää löytää oikeat hevoset valmennukseeni. Hevosmäärä on valmennuspaikoissani aivan tapissa, 64 valmennettavaa, eikä kaikkien kysyjien jokaista hevosta ole mahdollista ottaa vastaan. Luotan kyllä systeemiini - se on minulle näyttänyt toimivuutensa jo pitemmän aikaa. Selitän kohta tarkemmin, mitä meillä treenissä ja hoidossakin tehdään."

"Kuitenkin hevoset ratkaisevat ja olen esimerkiksi kiitollinen, että eteen on tullut Önas Princen kaltainen poikkeusyksilö. Se on kiistatta paras hevonen, joka minulla on ollut, ja odotan mielenkiinnolla, millaisia sen varsat tulevat olemaan. Önas Prince on niin viisas, että kilpailuissa esimerkiksi tuntuu, kuin ajaisi automaattivaihteella. Se avaa lujaa ja saa usein keulan, mutta menee takaakin mainiosti. Se ottaa itse heti vauhtia pois, kun se sopii ja lisää välittömästi, kun tulee haaste. Ohjastaminen on helppoa! Ori on aina hyvällä päällä, iloinen ja syö sekä juo. Se on kuin unelma. Ja nopeus ja kestävyys tosiaan ovat riittäviä. Calgary Games on valtava hevonen ja kaikki kunnia sille, mutta ehkä minun hevosestani myös saattoi puuttua pari ratkaisevaa prosenttia Derbyssä. Kuka tietää, mutta sellainen tunne syntyi?"

"Hevosen ehdoilla mennään, mutta esimerikiksi Elitloppet on tässä vaiheessa täysin mahdollinen. Samoin kiinnostaisi tulla ensi kesänä Mikkeliin katsomaan, kuinka lujaa siellä pääsee? Uudet ennätyslukemat voivat parhaimmillaan auttaa siitostyön suosiossa."

Miten tällainen menestys tällä hevosmateriaalilla on mahdollista?

"Hevoset ovat pysyneet terveinä, mutta arvioni mukaan systeemini auttaa siinä jonkin verran. Hevoseni elävät mahdollisimman paljon vapaata hevosenelämää. Tallissaoloa on taas minimimäärä ja iso osa hevosista elää ympärivuorokautisesti omissa tarhoissaan, joissa on ruokintakatokset. Esitän asian näin: jos ihmisillä kolme kertaa kolme metrin koppeja kaltereilla kustutaan vankiloiksi, miksi niitä pitäisi kutsua hevosilla? Hevosethan liikkuvat luonnostaan paljon enemmän kuin ihmiset. Ulkoelämä säästää jalkoja, hengityselimiä ja mieltä. Hyvinvoivat iloiset hevoset kestävät ja jaksavat treenata. Ne on luotu juoksemaan"

"Treenissä mennään alun opetus- ja perustreenivaiheen jälkeen kahta kaistaa. Valmennus perustuu intervalleihin kaksi kertaa viikossa, mutta on myös muuta ajoa. Osa napakalla ovaaliradalla - osa pehmeässä hiekassa. Haluan säätää ajopaikkojen pinnat mahdollisimman tarkasti sellaisiksi, kuin olen oppinut olevan optimaalista. Se on tärkeää. Kuten myös se vaihtelu. Luuston kehitys vaatii napakkaa alustaa, mutta myös joskus pehmeää, joka on nivelille armollisempaa ja saa silti aikaan rasituksen, erilaisen rasituksen. Lisäksi haluan ajaa kaikilla ajopaikoilla välillä hiljaa ja välillä lujaa, jotta hevoset eivät turru siihen, että aina mennään samalla tavalla tai ala pyrkiä aina samassa paikassa, koska aina mentäisiin saman kaavan mukaan."

"Pulssimittari on ollut erittäin tärkeä osa treeniäni siitä asti, kun sellaisia Polarilta markkinoille ilmestyi. Hyvin moni arvioni mukaan treenaa liian lujaa, paljon tai vähän liian lujaa. On tärkeää, että rasitus on riittävää, mutta pitää pysytellä juuri maitohappokynnyksen alapuolella. Riittävän reipasta treeniä, mutta juuri rajan hyvällä puolella, se on ohjenuorani. Samoin tärkeää tosiaan on minulle vaihtelu. Ei saa turruttaa hevosta menemällä aina saman kaavan mukaan tai samanlaisella alustalla. Se ei ole terveellistä henkisesti eikä fyysisesti."

Tallissasi on joitakin suomalaishevosia. Mitä niille kuuluu?

"Einari Vidgren Oy:n Grande Diva Sisu (Ready Cash) on yksi hienoimmista hevosistani rakenteeltaan ikinä. Se on saavuttanut upeita asioita, mm. Stosprinterin voiton. Juuri nyt tunne on, että se olisi arvokkaampi siitoksessa, ja astuttaminen keväällä lienee lähellä. Varsat ovat niin arvokkaita, että radoilta tamma tuskin saa samaa rahaa. Niistä tulee upeita myös! Einari Vidgrén Oy:n vuosikkaasta oriista Kaffe Latte Sisusta tulee myös hieno."

"Islay Mist Sisun jälki on ollut myös hurjaa. Tammalla on tosi paljon kapasiteettia ja hyviä ominaisuuksia. Loppukaudesta se oli hieman väsynyt, mutta nyt ladataan akkuja täysiä kohti nelivuotiskautta. Uskon että sieltä tulee hyvä tili myös: tammalla on siihen rahkeita. Sen omistajalla Garde Hästarilla on meillä kolme vuosikasta ja yksi kaksivuotias treenissä myös, ja kaikista on pelkkää hyvää sanottavaa. Sama tilanne on "Olli" Nikkisen vuosikkaan Orlando Vici-oriin kanssa, hyvin menee. Lisäksi Marko Kreivin Smart Repaircenterin kovasukuinen Pure Chapter on hyvin kiinnostava. Kreivin ja Nikkisenhän voi laskea myös suomalaiseksi?"

Tästä pääset Per Nordströmin viiden viime kauden valmennustilastoihin.

Per Nordströmin tallin (64 valmennettavaa) "suomalaishevoset":

Viisivuotias tamma Grande Diva Sisu (Ready Cash), Einari Vidgren Oy, 10,4, 2798500 kruunua

3v. tamma Islay Mist Sisu (Beer Summit), 12,1, 3320300 kruunua, Garde Hästar AB

2v. r. Go Sweden (Cash And Go), Garde Hästar AB (Erno Gardemeister)

1v. o. Kaffe Latte Sisu (Southwind Frank), 1, Einari Vidgren Oy

1v. t. Kalinka Sisu (Django Riff), Garde Hästar AB

1v. t. Kendall Sisu (What The Hill), Garde Hästar AB

1v. o. Ollis Elvis (Orlando Vici), Olavi Nikkinen (Tukholma)

1v. t. South Sweden (Muscle Massive), Garde Hästar AB

1v. o. Pure Chapter (Chapter Seven), Göteborg Smart Repair Center AB (Marko Kreivi)

Antti Savolainen

Kyllä käy, tuntuu menestysnimi Per Nordström sanovan tässäkin arkistokuvassa.