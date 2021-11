Koskaan ei tiedä mihin elämä kuljettaa: "Isoäiti pyöritti yli 20 vuotta 50 hehtaarin maatilaa yksin leskeksi jäätyään, olisipa itsekin siinä iässä vielä samassa iskussa”

Jörgen Tufvesson/ALN

Minna Rosimo taluttaa tyttärensä Nora Viljasen Navaho Ghostdancea montévoiton jälkeen, jonka suitsi Jonathan Carre.

Useimmalle meistä tulee jossakin vaiheessa elämää tunne suunnan muuttamisen tarpeellisuudesta. Se voi olla työpaikan vaihto tai vaikkapa uudelle alalle kouluttautuminen. Minna Rosimolle elämän suunnan muuttaminen tarkoitti kuitenkin Suomen taakseen jättämistä.

"Reilut 20 vuotta kestänyt avioliitto tuli päätökseen kahdeksisen vuotta sitten. Olin työskennellyt kymmenisen vuotta Lahdessa Iskun myymälässä sisustussuunnittelijana ja myyjänä. Tunsin Nora-tyttärenkin muutettua kotoa, että haluan tehdä jotakin muuta”, kertoo Minna Rosimo.

Jotakin muuta oli hevosenhoitajan työn aloittaminen päälle nelikymppisenä Ruotsissa.

"En hypännyt kuitenkaan uudelle alalle. Minulla oli ollut töiden ohella Suomessa koko ajan hevosia valmennuksessa amatöörilisenssillä. Tiesin mitä alalla toimiminen vaatii”, naurahtaa Minna, jonka sukunimi oli tuolloin Viljanen. Ultimate Dream ja Ride Out Well olivat muutamia Minnan hyvin menestyneitä valmennettava Suomessa 2010-luvulla.

Ensimmäisenä asemapaikkana Ruotsissa vuoden 2014 alussa oli oman tallin pidon aloittanut Reijo Liljendahl. Vajaan vuoden kuluttua Stig H Johansson, Minnan vanha työnantaja 90-luvulta, sai houkuteltua Minnan palvelukseensa.

"Olin jo 90-luvulla Stig H:lla töissä. Oli nostalgista tulla takaisin tuttuihin ympyröihin töihin."

Stora Albyssa Minna viihtyi muutaman vuoden ajan.

Seuraava asemapaikka oli Lutfi Kolgjinin filiaali Menhammarin siittolassa.

"On mukava nähdä uusia paikkoja. Jokaisessa paikassahan on kuitenkin omat erityispiirteensä niin valmennustapojen kuin olosuhteiden osalta."

Lutfi Kolgjini on tunnettu nopeista liikkeistään. Menhammarin filiaali lakkautettiin pikavauhtia. Minnan tie vei eteläiseen Ruotsiin Kolgjinin varsinaiselle valmennustilalle Vombiin. Minnan mielessä alkoi kuitenkin kyteä ajatus lähteä kokeilemaan työskentelyä hevosten parissa Amerikassa.

”Sain vuoden viisumin Amerikkaan, ja lähdin reissuun juuri ennen koronapandemian puhkeamista vuoden 2020 alkupuolella. Ensimmäiset 10 kuukautta olin Hunterton-farmilla syksyn varsahuutokauppoihin asti. En ollut juuri aiemmin ollutkaan tekemisissä varsojen kanssa. Se oli todella mielenkiintoinen ja opettava kokemus."

Viiimeiset pari kuukautta Minna oli Åke Svanstedtilla. Ensin New Yorkissa ja ennen vuodenvaihdetta Svanstedtin Floridan tilalla sisään ajamassa huutokauppavarsoja.

”Viihdyin todella hyvin Åkella. Olisin ollut mielellään pidemmänkin pätkän. Viisumien kanssa on kuitenkin oltava todella tarkka Amerikassa. Sen umpeutuessa oli palattava Eurooppaan."

Minna on yrittänyt saada uutta viisumia USA:han. Vaikka koronarajoitukset ovat helpottaneet, ei viisumin saaminen ole helppoa Amerikkaan.

”Ikäni asettaa omat rajoituksensa viisumin saamiselle Amerikkaan. Olen luovuttanut viisumin suhteen. Hienoa oli olla vuosi rapakon takana."

Amerikan vuoden jälkeen kutsui Ruotsi. Nora-tytär oli palannut Australiasta useamman vuoden työkeikalta, ja aloittanut Kolgjinin perheen palveluksessa.

"Otin jonkin aikaa rauhallisesti palattuani Ruotsiin. Kävin ajoapuna Kolgjinilla ja valmensin Noran hevosta siinä sivussa. Olin muutaman viikon Kolgjinilla täysipäiväisesti paikkaamassa tilannetta uuden työntekijän aloittamiseen saakka, mutta lopulta uusi työntekijä ei koskaan aloittanutkaan. Eräänä sunnuntai-iltana puhelimeni soi ja Kolgjinit kysyivät voinko ottaa vakipaikan vastaan maanantaiaamusta lähtien”, kertaa Minna viimeisiä työhistoriansa vaiheita.

Vombin valmennustila eteläisessä Ruotsissa tarjoaa todella hienot valmennuspuitteet. Käytössä on erityyppisiä mäkiä sekä hiittisuoria, oma rata sekä metsälenkkejä 20 kilometrin verran.

"Olen nähnyt elämäni varrella todella paljon erilaisia valmennuspaikkoja. Kyllä tämä on aivan omassa luokassaan. Sen lisäksihän täällä on todella isot laidunalueet."

Tilalla ei käyskentele pelkästään hevosia. Lutfi Kolgjinilla on myös lampaita ja lehmiä tilalla.

"Lampaita Ludde käyttää muun muassa suurten laidunalueiden putsaamiseen. Ne ovat tehokkaita pitämään kasvuston kurissa."

Minna viihtyy hyvin Kolgjineilla. Hyvän työilmapiirin lisäksi erityistä on Nora-tyttären työskentely samalla tilalla.

"Onhan se mukavaa olla Noran kanssa tekemisissä enemmän. Kumpikin meistä oli useamman vuoden eri puolilla maailmaa. Kolgjineilla työskentely on hyvin itsenäistä. He ovat hyviä ja reiluja työnantajia. Luulisin monen saavan vähän väärän kuvan heistä median kautta. Vaikka Adrian on hevosten valmentaja, on Luddella edelleen keskeinen rooli yrityksessä. Tammat ja varsat mukaan lukien tilalta löytyy yli 300 hevosta."

Haastattelun aikana on pakko kysyä Minnan sukunimestä. Rosimo ei ole kovin yleinen sukunimi, ja puoliväkisin tulee mieleen mahdollinen yhteys yli 2 600 voittoa ohjastaneeseen Kari Rosimoon.

"Vanhempamme olivat serkkuja, joten olemme Karin kanssa pikkuserkkuja. Ensimmäisiä muistojani Karista oli hänen tuodessa halkoja mummolleni Lörö-hevosella."

Näinpä Minnalla onkin vankka hevostausta lapsuudestaan lähtien. Minnan mummon Rauha Rosimon tunnetuin kasvatti oli reilut 60 000 euroa tienannut Hipan Nestori (i. V.T. Ajatus).

"Hän piti muutamaa hevosta kotonaan ihan loppuun asti. Parhaimmillaan heillä oli ennen vaarini kuolemaa 90-luvulla 17 hevosta kotonaan. Isoäiti pyöritti yli 20 vuotta 50 hehtaarin maatilaa yksin leskeksi jäätyään, olisipa itsekin siinä iässä vielä samassa iskussa”, ihastelee Minna lämpöä äänessään.

Puheen kääntyessä tulevaisuuden suunnitelmiin, Minnalla on kaikki auki. Tällä hetkellä Ruotsissa on hyvä olla. Mihin tie mahdollisesti vie tulevaisuudessa, on vielä epäselvää.

"Yksinasuvana on helppo tehdä nopeitakin suunnanmuutoksia elämässä. Viihdyn hyvin täällä. Hevoshommia en ainakaan Suomessa ammatikseni ole ajatellut tehdä”.

Ensi lauantaina Minnalla on kuitenkin edessään yksi raviuransa mieleenpainuvimmista kokemuksista. Minnan hoitohevonen Hepburn starttaa Svenska Uppfödningsloppetissa kotiradalla Jägersrossa. Lähdön voittaja kuittaa 1,4 miljoonaa kruunua.

"Voitimme Tetrick Wanian kahdessa ensimmäisessä kohtaamisessa. Nyt meillä ei taida olla sen suurempia saumoja sitä vastaan, mutta kyllähän voittajan takanakin on tarjolla hyviä palkintoja."