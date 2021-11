Päivän ravit: Suurmestari ja superjuoksija Camrin viimeinen esiintyminen toisella kotiradallaan

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Camrilla on edessään mittavan uransa 157. startti. Konnujen ylpeyttä ohjastaa tänään Terho Rautiainen. Hän kannusti orin vuoden 2017 suurmestariksi ja kesällä 2020 superjuoksijaksi. Molemmilla kerroilla oltiin Mikkelissä, kuten tänäänkin.

Magic Mondayn syyssesonki jatkuu Mikkelin ja Teivon tapahtumilla. Mikkelissä illan isoimmat tähdet astelevat kaviouralle jo ennen Toto65-kohteita, kun vuodenvaihteessa eläkkeelle siirtyvä Camri hyvästelee toisen kotiratansa. Vetreän viisitoistavuotiaan kirittäjänä toimii toinen salamannopea suomenhevonen Ellin Sisu. Taustavoimat ovat kaavailleet Camrin uran päätöskisaksi tapaninpäivän starttia Kuopiossa.

Mikkeli on ollut savonlinnalaissähikäiselle mieluisa paikka. Camri on voittanut kyseisellä radalla kaksi suurmestaruutta, ja lisäksi oriin ennätys 19,9 on perua Mikkelistä.

Mikkelin alkupään lähdöissä on tositoimissa myös Avot, joka jatkaa uraansa kahdeksan kisan jälkeen vailla häviön häivää.

Toto65-rivin kuumia nimiä ovat Kimmo Aholalta avaava Hopeusteponalego, voitokas norjalainen Caviar Creation, Kouvolassa johtavan kupeelta ykköseksi taistellut Bag's Simoni, voittoputkessa kisaava Lumi-Pinja ja vanttera voimanpesä Joseph Boko.

Magic Monday -ilta alkaa kello 18. Studiossa ovat Marinka Salminen ja Lauri Hyvönen. Haastattelut: Jere Törmänen ja Jarkko Litmanen

Mantorpin maanantaista Toto64-kierrosta voitelee yli 251 000 euron jackpot. Rivin pankki on kovaa kuntoa esittänyt Honeybee Frö. Sille panee hanttiin Ville Karhulahden Hugo Journey.

Mantorpin Toto64-kierros alkaa 20.30.