Päivän ravit: Perttusen pyssyt Mask Off ja Unique Creation laukovat Vermossa – Jonna Irrillä on jännät paikat Solvallassa ja Vincennesissä

Terhi Piispa-Helisten

Tapio Perttunen on päässyt tuulettamaan Mask Offin vierellä Hambon napakymppiä. Stall Minden lahjakas ori starttaa tänään Vermon Derby-revanssiin ennakkosuosikkina.

Vermon keskiviikkoehtoon päälähtö on Derby-revanssi. Kahdelta pakilta starttaavat Kasvattajakruunu-kakkonen Mask Off ja tuoreimmassa kisassaan voiton makeaa nektaria pitkästä aikaa maistamaan päässyt Artful Drop. Välikarsinasta pinkaisee matkaan nouseva nimi Ashley Face. Paalulta pyrkii pakomatkalle voittovireinen voimanpesä Morris Match.

Mies Mask Offin takaa Tapio Perttunen pistää valttikortin Vermon pelipöytään myös ravien päätöksessä, kun radalle astelee kuluvalla sesongilla jo 15 voittoa saalistanut Unique Creation. Vastassa on Risto Airaksiselta avaava 10,8-aikainen Royce Rolls.

Illan alkupuolella nähdään konkarien kokoontumisajo, kun Isokengässä viivalla ovat 15-vuotiaat Camri ja Nopsan Vauhti sekä niitä vuotta nuorempi Rokin Maxi.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Keskiviikon Toto86-kiekka sahaa tutuissa maisemissa Solvallan ja Jägersron välillä. Illan isoin ykkönen on tarjolla Jägersrossa 2-vuotiaiden Breeders' Crownin oheislähdössä. Mika Forss ohjastaa Jerry Riordanin laittelemaa lahjakkuutta Pure Atlasia. Vastassa ovat kovan kaliiberin kyvyt Hepburn ja Sommerbrise.

Iivari Nurmisella on oivallinen voittosauma Solvallan Guldklockanin osalähdössä Again Kronoksella. Ruunan treenari on Jonna Irri, jolla riittää jännitettävää keskiviikkona kahden ravipyhätön välillä. Tallin lippulaiva Majestic Man kisaa nimittäin Vincennesin päivän avauslähdössä. Sen startti tapahtuu kello 14.55. Ykköspalkinto on 19 350 euroa, ja ”Taiston” ohjat ottaa käsiinsä David Thomain.

Toto86-peli käyntiin kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Anssi Nurminen ja Tappi Hoikka. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Lauri Hyvönen