”Jos Hyvösen Laurilta kysyy, niin pakko olla hyvä hevonen” - Leemark's Hector muutti Marinka Salmisen treeniin

Ville Toivonen

Marinka Salmisella ja hänen miehellään Jaakolla on treenissä kolme lämminveriruunaa. Uusi tulokas tallissa on Leemark's Hector.

5-vuotias Leemark's Hector on siirtynyt TotoTV:stä tutun Marinka Salmisen ja hänen puolisonsa Jaakko Salmisen talliin. Uransa pohjoiskarjalalaisen ”Mönnin maestron” Heikki Laakkosen käsistä avannut ruuna on kisannut 36 kertaa ja nakutellut numerot: 4-3-4, 15,7ake ja 8 330 euroa. Leemark's Hectorin tuorein kisa on marraskuun puolivälistä.

”Taulussa näkyy Joensuun voitto, joten jos Hyvösen Laurilta kysyy, niin pakko olla hyvä hevonen”, Marinka Salminen hymyilee kollegansa kotiseuturakkauteen viitaten.

”Etsimme starttiruunaa, ja tässä oli hinta-laatusuhde kohdallaan. Leemark's Hector ei ollut virallisesti myynnissä, mutta olin Haakanan Marjan kanssa muissa asioissa tekemisissä, ja hän antoi vinkin. Ruuna vaikuttaa tosi mieluisalle, joten kiitos Marjalle.”

Leemark's Hector muutti Itä-Helsinkiin Melmas-tallille perjantaina. Hakureissu Pohjois-Karjalaan ei ollut helpoimmasta päästä.

”Edestakainen matka oli sen tuhat kilometriä, ja koko ajan satoi alijäähtynyttä vettä. Mutta reissu oli vaivan arvoinen. Kun menin Leemark's Hectorin karsinaan, niin ruuna painoi päänsä heti mun olkapäälle, ikään kuin sanoen, että ollaanko kavereita. Meillä ovat kaikki hevoset kivoja, mutta näin kivaa ei ole vielä ollutkaan. Kaikesta näkee, että Heikki on pitänyt Leemark's Hectoria huippuhyvin”, Salminen kehuu.

”Ostossa olivat tähdet kohdallaan. Heikki myi, ja myös hevosen lempinimeksi tulee Heikki.”

Salminen jatkaa, että Leemark's Hector on kotiutunut uuteen talliinsa hyvin.

”Ajettiin ruunalla jo eilen. Se oli ansainnut paikan Oulun Nordic divisioonafinaaliin, mutta ei kuitenkaan haluttu lähteä niin pitkälle matkalle. Leemark's Hector oli tullut viime startin jälkeen kipeäksi, ja se tuntui sunnuntain ajossa vielä tukkoiselle. Meillä ovat lähiajan tähtäimet Winter Monté Meetingissä. Korpikosken Nellyn kanssa on jo sovittu ohjastushommista.”

Salmisten muista ruunista Daddy Boy potee loukkaantunutta hankosidettään. Luxorious Lord on täydessä kilpaterässä.

”Daddy Boylla on ratsastettu, ja ruuna on rauhoittunut ja notkistunut. Jalka tarkistetaan vuodenvaihteessa, ja katsotaan sitten, voidaanko alkaa jo hiitata. Luxorious Lordilla on ilmo päällä ensi maanantaiksi Kouvolaan”, Marinka Salminen sanoo.

