Täyttä matkaa 15-vauhdilla paukutellut kolmevuotias Infinette Traveran huutokaupan kallein suomalaisostos - ”Se oli sellainen puolen tunnin päätös”

Ville Toivonen

Jarmo Kauppisella on takanaan neljäkymmentävuotinen ura hevosenomistajana. Tällä hetkellä ravureita on hänen omistuksessaan tai osaomistuksessaan kymmenkunta.

Keravalainen Jarmo Kauppinen vastasi lauantaina sulkeutuneen Traveran huutokaupan kalleimmasta suomalaisostoksesta. Hän huusi 3-vuotiaan Infineten (Infinitif – Pimpinette Face) 120 000 kruunulla.

Tamma on avannut uransa Daniel Wäjerstenin treenistä käsin. Kuuteen starttiin on voittoja tullut yksi, ja kakkosia on sama määrä. Infineten ennätys kirjataan numeroin 15,4ake, ja tamman voittosumma on noin 8 500 euroa.

Infinette on emänsä esikoinen. Tamman kolmas emä on amerikkalaisravuri Keystone Gwen, joka on periyttänyt monta menestyjää. Joukossa on kivenkova kilpatamma, uransa 88:sta kisastaan 46 voittanut Prix de France-ykkönen ja Prix d'Amerique-kakkonen Lovely Godiva.

”Ostin Infineten hetken mielijohteesta. Se oli sellainen puolen tunnin päätös, joka syntyi Vermon Toto75-ravien jälkeen. Harkitsin muitakin hevosia, mutta tähän päädyin”, Jarmo Kauppinen kertoo.

”Eilen katselin tamman startteja, ja hyvältä vaikuttaa. Infinetellä on ilmavat liikkeet. Kasaan tamman ympärille kimpan. Ihmiset haluavat valmiita kilpahevosia, eivätkä he oikein jaksa odottaa varsoja radoille.”

Kauppinen jatkaa, että Infinette muuttaa Suomeen. Tamman uusi treenari on vielä mietinnässä.

”Ajattelen valmentajaa tarkemmin, kun saan entisen treenarin Wäjerstenin kiinni. Onko se sitten Matinlauri (Matti) vai kuka, niin katsotaan rauhassa. Kesäkuussa ostin Esther Richin, ja se oli oikea hankinta. Tamma on mennyt Matinlaurin treenissä hyvin, kun se vain saa selkäreissun. Matinlaurilla on mun kimpan hevosista myös Bean Dead Cert. Jos Infineten porukkaan lähtee pääkaupunkiseudun ihmisiä, niin heille Matinlauri ja Pohjanmaa voi olla kaukana”, Kauppinen pohtii.

Hänen omistuksessaan tai osaomistuksessaan on kymmenkunta hevosta. Myös oma kasvatti löytyy, 1-vuotias Onnen Paukku (Landen Paukku – Lillgårds Liisi 30,9).

”Matias Salolla on treenissä kolme hevosta. Com Milton on se paras, mutta sillä on omat haasteensa. Mulle menevät molemmat rodut. Onnen Paukun lisäksi omistuksessa on toinenkin 1-vuotias suomenhevonen, Nevan Kupsahti”, Kauppinen luettelee.

57-vuotias Kauppinen on pitkän linjan raviharrastaja. Hän innostui lajista 40 vuotta sitten hänen isänsä ja veljensä myötävaikutuksella. Ammatiltaan Kauppinen on yrittäjä Tonoman Headhunting & Consulting Oy:ssä.

”En ole vielä tehnyt headhunterin hommia ravipuolelle, mutta pitää miettiä, josko laajentaisi siihenkin suuntaan. Uusia miehiä ja naisia ja näkemyksiä tarvitaan kipeästi lajin johtoon”, Kauppinen näkee.

Traveran tämänkertaisesta huutokaupasta ostettiin lisäksi Suomeen Tenho Palmroosin toimesta Moneykeeper (55 000 kruunua) ja East & West Distribution Oy:n huutamana Arya We (26 000 kruunua).