Le Gros Bill siirtyy kaupan myötä Ruotsiin Tamara Skutnabbin valmennukseen – "Minulla on aika kovat saappaat täytettävänä Ari Vianderin jälkeen"

Terhi Piispa-Helisten

Le Gros Bill on kilpaillut koko tähänastisen uransa Ari Vianderin valmennuksesta.

Suomessa Ari Vianderin ja Krista Skutnabbin valmennuksessa hienosti menestynyt Le Gros Bill on myyty Ruotsiin. Kaupan myötä vuoden vaihteessa kahdeksanvuotiaaksi kääntyvä ori vaihtaa Tamara Skutnabbin valmennukseen Ruotsin Östersundiin perjantaina.

“Ori on todella hienossa kunnossa. Minulla on aika kovat saappaat täytettävänä Ari Vianderin jälkeen. Hän on tehnyt todella uskomattoman työn Le Gros Billin kanssa. Toivon mukaan ori viihtyy täällä meillä yhtä hyvin kuin se viihtyi Arin luona. Tämänluokkaisen hevosen valmennukseen saaminen on unelmien täyttymys”, toteaa Tamara Skutnabb tunteikkaasti.

Le Gros Bill on tienannut tähän mennessä lähes 250 000 euroa palkintorahoja. Suurin yksittäinen voitto on viime vuoden lämminveristen Suurmestaruudesta josta ori tienasi 27 000 euroa. Uran 74 kilpailusta peräti 32 on päättynyt voittoon. Oriin ostivat Jörgen Andersson ja Stavre Stable.

”Jörgenillä on minulla muun muassa jo kaksivuotias Ready Cashiläinen tamma. Hän etsi avoimen luokan hevosta, ja he olivat viime viikolla päässeet sopimukseen kaupan yksityiskohdista.”

Oriin viimeisin startti on marraskuun alusta. Nyt edessä on Tamaran mukaan talvivalmennusta. Radoille palataan keväämmällä.

”Onhan tämän luokkaiselle hevoselle lähtöjä tarjolla hevosen ollessa siina iskussa. Kotiradan Jämtlands Stora Pris joka ajetaan 11. kesäkuuta on kaiken ollessa kunnossa tavoitteenamme. Omistaja asuu Östersundin lähistöllä, ja haluaa nähdä hevosena luonnollisesti kotiradan suurkilpailussa”.

Le Gros Billin omisti sen koko Suomen uran ajan Team Luck’ap. Omistajan edustaja Aki Lukander kokee päällimmäisenä haikeuden kauppojen solmimisen jälkeen.

”Onhan tämä kova pala myydä Le Gros Bill. Ori tarjosi meille uskomattoman monta unohtumatonta hetkeä radoilla. Nyt ostajataho oli aktiivinen, ja jossakin vaiheessa on pakko hyväksyä tarjous”, toteaa Aki Lukander haikeutta äänessään.

Lukander korostaa Ari Vianderin merkitystä Le Gros Billin menestyksen taustalla.

”Kaikki kunnia valmentajalle. Eihän se ole Arin kannalta mukavaa menettää ykköstykkiä. Meille jäi kuitenkin useampi hevonen Arille valmennukseen. Kolmevuotias Luck’s Equ vaikuttaa saaneen syksyn myötä juonen päästä kiinni”.

Ensimmäisenä asiasta tiedotti Östersundin ravirata kotisivullaan.