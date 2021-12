Mielenkiintoinen vahvistus Kati Lindsbergiltä Jenni Peltokorvelle: "Tammikuun lopulle olen ajatellut ensimmäistä starttia meiltä käsin”

Terhi Piispa-Helisten

Jenni Peltokorvelle siirtynyt 11,5-aikainen Wicasa Sioux juoksee tässä arkistokuvassa Mika Forssin ohjastamana.

Rovaniemen raviradalla talliaan pitävä Jenni Peltokorpi sai viikonloppuna mielenkiintoisen vahvistuksen talliinsa. Kahdeksanvuotias Wicasa Sioux siirtyi kaupan myötä Pohjanmaalta Lappiin.

Ruunan viimeisin startti on syyskuulta. Uusi valmentaja suunnittelee starttaamista ensi vuoden alkupuolella.

”Hyvässä kunnossa se on. Ei ihan starttikunnossa, ja olen ehtinyt ajaa ainoastaan kerran sillä. Tammikuun lopulle olen ajatellut ensimmäistä starttia meiltä käsin”, kertoo Jenni Peltokorpi.

Wicasa Sioux on tienannut tähän mennessä palkintorahaa vajaan 60 000 euron edestä. Sille on hyvin tarjolla lähtöjä pohjoisessa sekä Suomen että Ruotsin puolella. Jenni Peltokorpi käykin mielellään kilpailemassa Bodenissa.

"Meiltä on Bodeniin yhtä pitkä matka kuin Ouluun. Kyllä tavoitteena on aina lähteä Bodeniin kilpailemaan. Vaikka Wicasa Sioux tulee vuodenvaihteessa jo yhdeksänvuotiaaksi, on sillä minusta vielä paljon annettavaa kaviourilla."

Jenni Peltokorpi tekee hevosalan töitä täysipäiväisesti. Kuuden valmennettavan lisäksi hän tarjoaa täysihoitopaikkoja tallista sekä hieroo asiakkaiden hevosia.

"Kyllä tässä hommassa on kiinni melkein kellon ympäri. Onhan tämä kuitenkin todella mieluista työtä."