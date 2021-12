Suomalaisjuhlat Uumajassa: Samu Sundqvistin ilmiömäinen alku treenarina tuottanut neljä voittoa viidestä

Uusi ravitalli on harvoin aloittanut yhtä vakuuttavasti, kuin Samu Sundqvistin yritys Uumajan valmentajana. Tallin hevoset ovat tehneet selvää jälkeä kotiradan lähdöissä ja plussana on myös tutun Selmer I.H.:n kultadivisioonavoitto lainakuskina.

Antti Savolainen

Samu Sundqvist menestyshevosensa Selmer I.H.:n kanssa valmistautumassa Seinäjoki Raceen 2019. Sundqvist on loppuvuodesta aloittanut vauhdilla oman tallinsa pidon Uumajan radalla mutta jatkanut menestyksellä Selmer I.H.:n lainaohjastajana.

Sundqvistin talli jatkoi huimaa menoaan eilisillan Uumajan raveissa: kaksi starttia - kaksi melko ylivoimaista keulavoittoa Facing Lifellä (S.J.'s Photo) ja M.T.Powertoolilla (Panne De Moteur).

Tiistai-illan Umåkerin radan ravit olivat muutenkin vankkaa suomalaismenoa, sillä Tiina Koskisen valmentama Twinquit (Quite Easy) voitti myös, ja suomalaisten kaksoisvoiton varmisti Kari Lehtosen Jimpeto Joy (Impeto Grif). Lehtonen voitti puolestaan lupaavalla kolmevuotiaallaan Amongst Starsillaan (The Bosses Lindy) ja Koskinen taas otti illan mittaan vielä toisenkin voiton nelivuotiaalla kylmäverisellä Järvsö Nilsigemarilla (Hellin Faksen). Kaikissa viidessä voitossa ykköspalkinto oli 30000 kruunua. Lauttamatkaa Pohjanmaalta Ruotsiin ei siis tehty turhaan.

Samu Sundqvistin tallin toistaiseksi ainoa tappio M.T.Powertoolilla reilu kaksi viikkoa sitten oli kakkossija alkulaukan jälkeen. Sundqvist sai valmentajalisenssinsä marraskuun alusta ja voitti heti ensimmäisenä päivänä kotiradalla Faceing Lifellä.

Alkujaan savolainen Sundqvist, 44, on asettunut Uumajaan monen mutkan, mm. Etelä-Suomen ja Italian kautta. Nyt Sundqvist on viihtynyt jo toistakymmentä vuotta Pohjanlahden länsipuolella, eikä ole heti tulossa takaisin, jos tallin menestyksestä voi jotain päätellä. Jo ennen omaa talliaan Sundqvist valmensi menestyksellä Ingemar Hultqvistin hevosia. Pienestä hevosmäärästä nousi Sundqvistin käsissä mm. Selmer I.H. (Love You) nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders Crownin ja monen muun kovan kisan ykköseksi sekä kruunumiljonäärit Eva I.H. (Ready Cash), 11,0, Magnifik Brodde (Love You), 10,4 ja Höwings Star (Diamond Way), 10,6.

Oman tallin perustaminen tule eteen, kun Ingemar Hultqvistin perhe päätti luopua hevosista. Alkuun mahtui takaiskukin, kun alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kaikki Hultqvistien hevoset myytiin, eikä Selmer I.H. tai mikään muukaan menestyshevosista tullut lopulta Sundqvistin valmennukseen.

Selmer I.H. ei ole kuitenkaan lakannut tuottamasta iloa Sundqvistille. Hän on jatkanut ruunan ohjastajana. Uudelta omistajalta ja Gabriella Laestanderilta Selmer nappasi Bergsåkerissa joulukuun neljäs kultadivisioonan nimiinsä Sundqvistin ohjastamana komeaan tyyliin.

Uuden tallin startti on siis ollut joka tapauksessa menestyksekäs, vaikka tosi pienestä lähdettiin. Ensimmäisinä päivinä listalla oli vain kolme hevosta, mutta menestys poikii uutta. Nyt listalla on yhdeksän valmennettavaa, joukossa mm. hiljattain Suomesta Janita Luttuselta siirtyneet B.Sacamano (Prodigious) ja Jerome Di Quattro (Timoko).

"Tekemistä on riittänyt, vaikka alussa 15 karsinan tallissa oli varsinkin alkuun kovasti tilaa", nauraa Sundqvist.

"Talli remontoitiin täysin ja itselläkin riitti siinä hommaa. Lisäksi alkuun ajoimme hevosia yhdessä naapuritallin John Östmanin ja Heidi Hiltusen kanssa. Täällä Umåkerissa on tosi hyvä yhteishenki. Nyt on kädet täynnä näissä hevosissa ja vähän lisääkin on tulossa kaiketi. Ainakin yksi jo startannut kylmäveriprojekti on toteutumassa. Kyseistä kuusivuotiasta ruunaa eläinlääkäri Riina Rekilä lääkitsi, ja varoaikojen puitteissa se asuu tosin vielä kotitallissa, joka on tässä lähellä."

Mitä uusille hevosille kuuluu ja mitä talliin muuten?

"Ihan hyvää kuuluu. B.Sacamanoakin Riina hoiti jaloista, ja en osaa sanoa vielä tuleeko talvitreeni vai mitä seuraavaksi? Sehän on kilpaillut keväästä saakka eli ihan täyden kauden. Nyt täytyy miettiä myös lisäkäsiä talliin. Tai kumppani käy tässä myös auttelemassa, mutta nyt on rekrytointi edessä. Ja riippuen siitä, kuinka hevosia tulee, täytyy miettiä palkkaako apua kolmeksi päiväksi viikossa vai täyspäiväisesti."

"Täytyy yrittää laskea tarkkaan, että selviää yrittäjänä. Toisaalta ei saa olla niin kiirekään, että tekemisen laatu laskee. Tässä uusitussa tallissa on mm. se hyvä puoli, että on ruokinta-automaatit. Näen niiden hyvät puolet tosi selvästi. Toisaalta kenenkään ei tarvitse olla ihan niin pitkää päivää töissä ja toisaalta hevoset saavat oman rauhansa. Uudetkin hevoset ovat sopeutuneet nopeasti ja näyttävät voivan hyvin meidän systeemillä."