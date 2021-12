Kari Lähdekorpi myi Matter of Factin Ville Toivosen keräämälle kimpalle – tamma siemennetään keväällä Calgary Gamesilla

Terhi Piispa-Helisten

Siitostammaksi siirtyvä Matter of Fact kilpaili Suomessa syyskuusta 2020 syyskuuhun 2021 Harri Koivusen tallista käsin. Starteissa rattailla oli useimmiten kuvan Olli Koivunen.

Urallaan yli miljoona kruunua sekä ennätyksen 10,9a juossut Matter of Fact (i. Explosive Matter) on siirtynyt Ville Toivosen kokoaman kimpan omistukseen. Toivonen on ollut tammasta kiinnostunut pitempään.

"Yritin ostaa tammaa Kari Lähdekorvelta jo aiemmin syksyllä, mutta silloin emme päässeet yhteisymmärrykseen hinnasta. Nyt Kari otti kuitenkin yhteyttä ja tarjosi tammaa uudestaan”, kertoo Toivonen.

Viisivuotiaan tamman viimeisin kilpailu on marraskuun puolesta välistä Åbysta Hanna Lähdekorven valmennuksesta käsin. Toivosen mukaan tammalla ei ole tarkoitus startata, vaan se siirretään Menhammarin siittolaan jo maaliskuussa.

"Siitostammaksi me sen ostimme. Toki jos se ei tulisi tiineeksi, pitää asiaa miettiä uudestaan. Toivotaan kuitenkin kaiken menevän suunnitelmien mukaan."

Amerikassa syntynyt Matter of Fact on Ruotsin rekisterissä. Tamma on kuitenkin tarkoitus siirtää Suomen rekisteriin. Näin ollen tulevasta varsasta tulee Suomessa syntynyt.

"Haluamme uskoa ja panostaa suomalaiseen raviurheiluun. Sanoista tekoihin, ja siirrämme tamman Suomen rekisteriin."

Kyseessä on pitkän ajan projekti. Kaiken mennessä suunnitellusti on tuleva varsa kolmevuotias 2026.

"Kaikki kimppalaiset ovat entuudestaan tuttuja. He tietävät projektin realiteetit. Tässä ei ihan heti päästä seuraamaan hevosemme otteita kilparadoilla. Otetaan Derby 2027 tavoitteeksi”, naurahtaa Toivonen.

Calgary Games varattiin siitoksessa äärimmäisen nopeasti loppuun. Toivonen toimi nopeasti oriin voitettua derbyn.

"Varasin paikan Calgary Gamesille, vaikkei minulla ollut edes tammaa tiedossa. Jonkin aikaa odottelin vahvistusta Menhammarista. Oli mahtava tunne saada se sähköpostiini."