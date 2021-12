Peliammattilainen Jussi Hietalahti siirsi hevosiaan Wäjerstenille: "Suomen asiat menevät väärään suuntaan"

Terhi Piispa-Helisten

Lake's Action on yksi Jussi Hietalahden omistamista menestysravureista, joita on ollut viime vuosina monta ja useassa eri maassa.

Veikkaus tiedotti viime viikolla, että ensi vuoden aikana tulee paitsi tunnistautunut pelaaminen kautta linjan, myös uusia pelaamisrajoituksia. Veikkauksen pelitililtä on tietyin poikkeuksin mahdollista hävitä uuden rajoituksen myötä maksimissaan 15000 euroa. Ravikulttuuri saa kovan takaiskun myös siinä, tunnistautumispakon lisäksi. T-peleihin ja niiden ammattilaisiin tai puoliammattilaisiin pelaajiin tappioraja iskee dramaattisesti. Vaikeisiin peleihin satsataan usein isosti, monesti kimpassa, mutta osumia tulee harvoin.

Veikkauksen pelaamisen suurimmat ongelmakohdat ovat muualla, mutta rajoitukset iskevät ravipelaamiseen kovimmin - meneekö ravit tuotteena pesuveden mukana?

Yksi joka ei ole jättänyt kynttiläänsä vakan alle, on peliammattilainen Jussi Hietalahti. Twiittauksen viesti oli hieman kaunistellen: pitäkää tunkkinne. Asia ei ole jäänyt pelkästään sanahelinäksi, sillä turkulainen Hietalahti, joka on sijoittanut pelimerkkejään kovasti myös ravihevosiin, on satsaamassa nyt enemmän Ruotsiin kuin Suomeen.

"Ei tämä ala hyvältä näytä Suomen puolella", Hietalahti huokaa.

"Oikein mikään yksittäinen asia ei viittaa nousevaan trendiin. Lisäksi koko ajan tulee vain lisää kieltoja ja esteitä joka suunnalta, sekö sitten on hyyvä ratkaisu? Pelirajoitukset pudottavat kyllä ammattimaisemman pelaamisen pois aika puhtaasti. Täysin käsittämätöntä, että kasinolla voi käydä häviämässä vaikka mitä, mutta ravipeleissä on matala tappioraja. Minä saan kyllä pelattua pelini sisään muuallekin, mutta isoin kärsijä tässä on ehkä koko ala Suomessa."

Hevosurheilun uutisen mukaan siirsit kaksi voitokasta ravuriasi King Colen, 4, seitsemän voittoa tällä kaudella ja General Norrgård, 3, joka aloitti uransa kahdella voitolla, Ruotsiin Daniel Wäjerstenille . Tuleeko lisää siirtoja?

"No ei se nyt niin dramaattista ollut. Ne ovat Ruotsissa syntyneitä ja Marjo Lindströmillä on nytkin Ruotsin huutokaupoista ostettuja varsoja: vuotiaat Fanny Avenue (Andover Hall) ja Tiger Hill (Love You), kaksivuotias Pink Lady (Prodigius) ja kolmevuotias Valnes Marika (Love You) työn alla. Toivottavasti Fanny Avenue jatkaa siitä, mihin täyssiskonsa Fancy Avenue jäi. Se aloitti kahdella voitolla, mutta kuoli Forssan harjoitusravionnettomuudessa."

"Amerikan projektit on myyty, mutta Janne Korven kanssa on edelleen kolmevuotias Suomessa syntynyt Where Is My Mind (Maharajah). Sitten on lisäksi Ville Hakalan kanssa Lake's Action (11,3) ja kaksivuotias Lex Lincoln (Jontte Boy). Myös tänään lounasraveissa Halmstadissa startanneessa Jerry Riordanin tallin kolmevuotiaassa Peak'n Rollissa (Bold Eagle) olen porukassa (sijoittui kahdeksanneksi ylisarjassa hankalan juoksun jälkeen ennätysajalla 16,4ake Mika Forssin ohjastamana). Kuitenkin on sellainen tunne, että jos jotain uusia satsauksia tulee, niin tuskin ne hevosissakaan suuntautuvat tänne."