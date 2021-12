Hail Maryn Redénille menettänyt Robert Bergh: "Raskaimpien kokemusten joukossa"

Anu Leppänen

Robert Bergh vuodatti ruotsalaismedian sivuilla krokotiilinkyyneleitä menetettyään tallin tähden Hail Maryn Daniel Redénin talliin.

Robert Bergh voitti Hail Marylla muun muassa Derbyn 2020, Breeders Crownin samana vuonna ja paljon muuta. Viisivuotiaan Googoo Gaagaan pojan voittosumma on nyt yli 7,6 miljoonaa kruunua ja ennätys 11,3 täydeltä matkalta. Se on voittanut 19 uransa 26 kilpailusta.

Viisivuotiskausi on tuottanut kuitenkin ennakoitua laihemman tuloksen, kaksi tavallista iltaravivoittoa - toki kovissa porukoissa - kuudesta startista. Tulos on vaatimaton verrattuna esimerkiksi siihen, että ennen kautta oritta lanseerattiin Elitloppet-suosikiksi. Niin tai näin, omistajakimppa Stall Mary AB ja kumppanit, ovat päätyneet siirtämään hevosensa (Travrondenin mukaan kuusi tai seitsemän) Berghiltä Daniel Redénin talliin.

Bergh kommentoi muuttoa varsin katkerin sanakääntein Travrondenin nettiuutisessa. Hail Maryn ura kokonaisuudessaan on ollut hurja menestystarina, ja valmentajalla on ollut iso rooli. Hevosen kapasiteetti on iso, mutta osittain peitsarisukuisen isän jälkeläistä ei ole aina ollut helppoa saada ravaamaan. Välillä Bergh on kaivanut kaiken osaamisen "pussistaan" eli monta painoputsia (=kuminen kaviosuoja) päällekkäin etujalkoihin, jotta ori on saatu balanssiin ennen starttia.

Bergh on myös kommentoinut kriittisesti Propulsionin tapausta Expressenin kolumneissaan, joten lisää suolaa haavoihin saattaa heittää, että uusi valmentaja on juuri Redén, mies "Proppenin" taustalta. Hail Maryn myötä Berghin tallista lähtee myös varsin potentiaalinen siitosori, sillä mm. Ruotsin jalostusvaliokunta arvioi oriin siitosarvon orinäyttelyssä korkeaksi.

"Jokainen osaa laskea, miten menestyksekäs tapaus Hail Mary tallissani oli omistajille", Bergh toteaa Travrondenin haastattelemana.

"Tämä on raskaimpien kokemusteni joukossa. Sain perusteluksi, että omistajaporukka ei ole tyytyväinen kauden huonoon tulokseen. Ei kuitenkaan tarvita arkkitehtiä laskemaan, kuinka hyvin heille Hail Maryn kanssa kävi."

Omistajakimpan edustaja Mehdi Yazdanpanah, joka omistaa kolmasosan Hail Marysta, on useimmiten kommentoinut kimpan asioita medioille.

"Vuosi on ollut pettymys ja emme liioin ole olleet tyytyväisiä kommunikointiin valmentajan ja meidän välillämme", Yazdanpanah kertoo Travrondenille.

"Tuntui että jotain oli tehtävä, ja me päädyimme tällaiseen ratkaisuun."

Pääset tästä Hail Maryn uran tietoihin.