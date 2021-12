Suomenhevosistakin tehdään kauppaa – Suvukas ja kyvykäs Tupettaja tykittää jatkossa Nakkilasta käsin

Heikki Mikkonen

4-vuotias sukuruuna Tupettaja lähti Juankoskelta länteen, Nakkilaan. Tupettajan emä on 14 vuoden takainen derbykolmonen Tiuska.

Suomenhevosmarkkinoillakin nähdään joulun alla liikettä. Juankoskella treenaava Heikki Mikkonen myi kasvattamansa ja omistamansa Tupettajan nakkilalaiselle Kauko Toroskalle.

”Juu, näin kävi, että kaupat saatiin aikaan. Tupettaja tuli meille vajaa viikko sitten. Kävin Mikkosella ajamassa ruunalla testilenkin. Tupettaja on hiukan hätäinen, mutta ei kovasuinen. Ruuna on kiltti kuin mikä. Oikein ihmisystävällinen, ja ruuna on rauhallinen toisten hevosten ympärilläkin. Tupettaja on kasvanut vielä. Se on isokokoinen, 163-164 senttinen komea ruuna”, Kauko Toroska kuvailee.

Hän jatkaa, että Tupettajalta poltettiin tiistaina Porin hevosklinikalla jänispatti.

”Se oli vaivannut toisessa takajalassa, ja siksi ruunan ravi oli välillä vähän kadonnut. Tupettaja on nyt sairauslomalla. Hoidetaan hevonen kuntoon, ja sitten aloitetaan talvitreenit. Keväällä katsotaan kilpailupuolta”, Toroska pohtii.

4-vuotias Tupettaja on kilpaillut vasta kuusi kertaa. Totosijoja on plakkarissa yksi kutakin sorttia. Ruuna käynnisti uransa helmikuussa leikittelevällä keulavoitolla, ja sen myötä Tupettajasta alettiin puhua jopa mahdollisena ikäluokkalähtöhevosena. Jatkossa meno muuttui kuitenkin ailahtelevaiseksi. Lokakuussa Tupettaja antoi viitteitä paremmasta, kun ruuna sijoittui Oulun tasokkaassa taistossa Steffen ja Satakunta-ajon sankari Pron jälkeen kolmanneksi.

Tupettajan isä on Suivikas ja emä Mikkosten oma tamma Tiuska. 23,4-aikainen menijä sijoittui vuoden 2007 Derbyssä kolmanneksi ja voitti Ilkka-ajon kahteen otteeseen. Tiuska ylsi lyhyeksi jääneellä urallaan 27:sta yrittämästään peräti 11 kertaa ykköseksi. Tupettaja jäi emänsä viimeiseksi jälkeläiseksi. Ruunan vanhemmat sisarukset ovat mukavasti menestyneet Tvitteri, Tinderi, Tiiseli ja Tiuskaisee.

74-vuotiaan Toroskan tähänastisen elämän paras hevonen on ollut 1980- ja 90-luvuilla kilpaillut 25,9-aikainen Mallin-Mestari. Myös Rillun Ero kolkutteli valiorajaa. Tupettajasta on sen uudella omistajalla odotuksia.

”Ruunassa on kovasti ainesta. Uskon, että Tupettaja tulee edelleen edistymään, kunhan päästään hommissa alkuun ja jalka alkaa toimia. Klinikalla tuumasivat, että eivät nuo jänispatit pahoja ole, varsinkaan kun tämä ei ollut tulehtunut.”

Toroska on harrastanut raveja liki 60 vuotta. Hän sanoo ajaneensa hevosella ensimmäisen kerran 17-vuotiaana.

”Isällä oli ravuri, ja hän sanoi minulle, että sinä jatkat tästä ja alat ajaa. Silloin toteltiin vanhempia kuuliaisesti”, Toroska nauraa.

Hänellä on kaksi suomenhevosta, kun Tupettajan kaverina kortteeraa 7-vuotias camrilainen Ruhvanan Commee. Suomenhevosmies Toroskan tallissa asuu lämminverinenkin, viimeksi maanantaina voittanut Helene Granqvistin silmäterä BWT Ellospank.

”Suomenhevoset valikoituivat minun rodukseni jo senkin takia, että täällä maastot sopivat paremmin niiden treenaamiseen. Lämminveriset vaatisivat intervallia ja sen tapaista harjoitusta. Porin radalle on tästä vain 15 kilometriä, mutta ei siellä hirveän usein tule käytyä hiitillä. Suomenhevoset eivät ratatreenistä tykkää, ne tulevat silloin vain kuumiksi”, Toroska näkee.

Toroskan suku on tuttu ravien parissa. Kauko Toroskan veljenpojat Teemu ja Jouni ovat tahoillaan raviammattilaisia.

”Koko suku on hurahtanut lajiin. Itselläni rupeaa ikää olemaan jo sen verran, että ei tässä ihan kaksikymppisen innolla enää mennä. Mutta terve olen, eikä nappia tarvitse napata, jotta liikkeelle pääsee”, Toroska lausuu.