Calgary Games ei starttaa ennen kesää - kerralla maailman suosituimmaksi siitosoriiksi?

Adam Ström/StallTZ

Timo Nurmos, hoitaja Frederica Sandberg ja Jorma Kontio keltaisessa klubitakissa Derbyn voiton kunniaksi. "Päähenkilö" Calgary Games on ravimaailman kuumimpia nimiä juuri nyt, mutta kilpailemista ei ole luvassa ainakaan ennen kesää.

Calgary Games on edelleen Menhammarissa, missä oriilta otetaan spermaa pakastamista varten joka toinen päivä. Oriin valmentaja Timo Nurmos on iloinen oriin lähes käsittämättömästä suosiosta siitoksessa, mutta laittaa jäitä hattuun kilpailuohjelman suhteen.

"Kävin ajamassa oriilla Menhammarissa viimeksi keskiviikkona", Nurmos kertoo.

"Keli oli huono ja suunniteltu kevyt hiitti muuttui hölkänajoksi. Muutenkin treeniolosuhteet ovat olleet haastavia siellä Ekerössä, vaikka meillä kotona Jordanstorpissa, mikä on vähän matkaa etelämpänä, olosuhteet ovat olleet hyvät koko ajan. Calgarylla on ajettu kevyitä hiittejä pari kertaa Menhammarin aikana marraskuusta alkaen ja hissukseen melkein joka toinen päivä. Reko Seppä on käynyt ajamassa oriilla ja minä olen vieraillut pari kertaa ajamassa sillä myös. Se muuttaa ensi viikolla taas takaisin kotitalliin treenaamaan. Kuitenkin nyt on selvää, että mitään Pariisia tai yleensä starttia ei tule ennen kesää ainakaan. Kevät ja alkukesähän menee tiiviisti siitosorihommissa, joita riittää nyt tosiaan, kun kysyntä ulkomaillakin on ihan mahdoton."

Kuinka paljon sitä siitostyötä oikein tulee?

"Ihan mahdottoman paljon. Esimerkiksi jos katsoo Diamond Creekin oritietoja Kentuckyssa Amerikassa, sen siittolan listan ainoa ori siellä huippunimien joukossa, jossa lukee että täyteen buukattu, on Calgary Games. Toki siellä USA:ssa oriilla on rajallinen määrä paikkoja, mutta mihin tahansa maailmassa Calgarya kysytäänkin, se on nyt moninkertaisesti täynnä. Tammoja saisi vaikka miten paljon jos olisi rajattomasti ainetta mitä jakaa. En tiedä onko se maailman suosituin, mutta suosittu se on."

Kaikki on siis kunnossa oriilla?

"Ei muuta ongelmaa kuin hirveästi tammoja palveltavana tulevalla kaudella, ja sehän ei ole ongelma, sekä huonot treenikelit Menhammarissa viime viikkoina. Hevonen voi hyvin ja toivottavasti päästään vielä Ranskaan joku päivä, mutta tänä talvena se ei nyt tapahdu, edellä mainituista syistä. Meillä on hyvä työnjako: Menhammar vastaa siitostyöstä ja minä valmennuksesta sekä kilpailutuksesta. Aina koitetaan edetä fiksusti ja hevosen ehdoilla - nyt mennään näin."

Mitä muuta talliin kuuluu?

"Satsataan jo talvitreeniin. Kaikki hevoset on rokotettu ja madotettu juuri, joten on hieman hiljaisempi hetki. Ranskassa talvehtii Omaha Beachilla nyt peräti 29 hevosta. Joukossa on puolitoistavuotiaita, 15 kaksivuotiasta ja kilpahevosia. Mm. Derbyn viides Chiru (Muscle Hill) ja suomalaisittain kiinnostavat Lara Boko (Djali Boko), EL Jetpack (EL Titan) ja Chicharita (Andover Hall) ovat siellä valmistautumassa tulevaan kauteen. Hyviä varsoja on sekä Normandian rannalla että täällä kotona Jordanstorpissa."