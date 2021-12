”Jaetut kulut ja mahdolliset tuotot ovat fiksu ratkaisu, ei tule hevosharrastus liian kalliiksi" – Roughenough Vice tavoittelee jo viidettä perättäistä voittoaan Ponsse Cupin finaalista

Elina Paavola

Roughenough Vice on voittanut tällä kaudella jo kahdeksan kertaa. Arkistokuvassa rattailla on Harri Vimpari.

Lauantaisen T75-pelin kuudentena kohteena ajetaan kolme- ja neljävuotiaille rajattu Ponsse Cup. Oulussa ravattavan lähdön voittaja kuittaa 12 000 euroa.

Yhdeksi lähdön suosikeista nousee kotiradan Roughenough Vice. Katja Savilakson suojatti on voittanut kauden 13 kilpailusta peräti kahdeksan. Lauantaina neljävuotias ruuna tavoittelee viidettä perättäistä voittoaan. Savilakso suhtautuu rauhallisesti suojattinsa menestyskulkuun.

"Ulkopuoliset ovat varmaan ymmärtäneet hevosen hyvyyden valmentajaa aikaisemmassa vaiheessa”, naurahtaa Savilakso.

Rough Teamin omistama ruuna starttaa kirjaimellisesti kotiradallaan. Dokumentoijana työskentelevä Savilakso vuokraa karsinapaikkaa Oulun radalla talliaan pitävältä Tapio Kalajalta.

Oulun Äimäraution valmennuspaikat saavat kehuja Savilaksolta.

“Ajopaikat ovat aina erinomaisessa kunnossa. Kertaakaan ei ole jäänyt valmennuslenkki ajamatta ajopaikkojen kunnosta johtuen.”

Hannu Hietanen nähdään ensikertaa kakkosradalta matkaan kiihdyttävän Roughenough Vicen rattailla. Valmentaja ei ole huolissaan uudesta kuskista.

”Hannu on ammattimies, ja ruuna on helponlainen ajaa. Kakkosradasta ei hitaalle lähtijälle ole oikein muuta hyötyä kuin että olemme valmiiksi toisella radalla.”

Katja Savilakso osti Roughenough Vicen kesävarsana kasvattaja Henri Paavilaiselta. Uuden hevosen hankinta tuli ajankohtaiseksi omistajakimpan joutuessa lopettamaan oman kasvattinsa Ginger Lunan vuonna 2017.

”Olin tutustunut Paavilaisiin Ginger Lunan isäorivalintaa tehdessä. Sain heiltä listan myytävistä varsoista. Yksi niistä oli juuri Roughenough Vice. Lähdin sitten katsomaan varsoja paikan päälle, ja lähes heti tiesin haluavani juuri Roughenough Vicen.”

Varsa siirtyi vieroituksen jälkeen Ouluun Loimaalta. Rough Teamiin kuuluu Katjan sukulaisia ja tuttavia.

”Jaetut kulut ja mahdolliset tuotot ovat fiksu ratkaisu, ei tule hevosharrastus liian kalliiksi. Omistajaporukka on kotoisin Oulun seudulta. Kaikki kynnelle kykenevät aikovat luonnollisesti tulla paikan päälle Äimärautiolle.”

Viimeaikojen esitysten perusteella Roughenough Vice kuuluu lukeutua lähdön suosikeihin. Tämän valmentaja allekirjoittaa.

"Kahdessa viimeisessä startissa ruuna on tullut korvahuput vetämättä maaliin. Toki kaikki lähdöt on ajettava ensin. Se, että saamme olla tällaisessa lähdössä kotiradalla mukana, on jo meille todella iso asia.”

Kävi kuinka tahansa lauantaina, siirtyy Roughenough Vice talvitauolle.

”Annetaan ruunan vetää vähän henkeä ja aletaan valmistautumaan talven aikana ensi vuoteen. Kyllähän tässä sinnikkyys tietyllä tavalla on palkittu, sillä aloitin raviharrastuksen Ginger Lunan emällä melko arkisin tuloksin. Nyt olemme mukana kotiradalla isossa lähdössä.”