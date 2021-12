Erik Skutnabb odottelee rajojen avautumista Östersundissa: "Täällä riittää tekemistä, sillä Tamaralla on 15 hevosta valmennuksessaan”

Elina Paavola

Erik Skutnabb on Ruotsissa tyttärensä Tamaran luona. Tallissa on hyväsukuisia nuoria hevosia ja hiljattain Suomesta tullut ykkössarjalainen Le Gros Bill.

Yksi suomalaisen raviurheilun suurista nimistä Erik ”Nappi” Skutnabb on elänyt raviurheilurintamalla hiljaiseloa myytyään valmennustilansa Suomesta viime vuonna. Käytännön tallitöistä hän ei ole kuitenkaan pysynyt poissa.

"Kun myimme paikkamme Suomessa, meidän oli tarkoitus lähteä Ranskaan. Olemme vuoden verran odotelleet tilanteen selkiytymistä tyttäremme Tamaran luona Ruotsissa. Täällä riittää tekemistä, sillä Tamaralla on 15 hevosta valmennuksessaan”, kertoo Nappi tämänhetkisen elämäntilanteensa.

78 vuotta tänä vuonna täyttänyt Nappi ajaa päivittäin jokusen hevosen, ja auttaa tytärtään päivittäisissä tallitöissä. Yhden asian tytär on kuitenkin kieltänyt isältään.

"Karsinoita en saa siivota. En tee kuulemma sitä tarpeeksi perusteellisesti”, nauraa Nappi.

Kilvanajossa isä-Skutnabbia ei ole nähty syksyn 2019 jälkeen. Torstai-iltana Östersundissa Nappi ajoi Tamaran Next Yetillä hyväksytyn koelähdön.

"Vaikeahan varsoista on sanoa miltään varmaksi. Hyvän tyylisesti ruuna kuitenkin polki 21-vauhtia koelähdön läpi.”

Timo Hulkkosen Jalohepo Oy:n omistama ja kasvattama Quite Easyn poika on suvultaan mielenkiintoinen. Emä Light To Night on nimittäin samasta emästä kuin Next Direction.

"Tamara on saanut hyväsukuisia nuoria hevosia valmennukseensa. On mielenkiintoista nähdä niiden otteita tulevaisuudessa radalla. Kyllähän täällä hevosten on oltava iskussa, jos meinaa pärjätä, ei täälläkään mitään ilmaiseksi saa lähdöistä. Ykköset ovat paremmat kuin Suomessa.”

Le Gros Bill saapui Östersundiin muutama päivä sitten. Napin piti koeajaa ori perjantaina, mutta valmentaja päätti toisin.

"Ori tuntui niin hyvälle ajaa, että Tamara ei halunnut luovuttaa ohjia minulle. Josko joku toinen päivä saan ajaa oriilla”, virnistää isä-Skutnabb.

Ranska polttelee edelleen Napin ajatuksissa. Maailmankansalaisena hän toki viihtyy hyvin Ruotsissakin, mutta ranskalainen elämäntyyli vetää puoleensa.

"Ranskaan olemme menossa edelleen Britan kanssa, kunhan maailmanmeno vähän normalisoituisi. Se mitä alan tekemään Ranskassa on auki. Haluanko enää ottaa hevosia kontolleni? Useat tuttavat ovat tarjonneet taloja ja tallejansa käyttöömme. Majapaikka löytyy aina sieltä suunnalta.”