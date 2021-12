Jorma Kontio ajaa Verbeeckillä Solvallassa: "Omalla kasvatilla Shalakolla varovaisin odotuksin"

Anu Leppänen

Onko Jorma Kontiolla joululahjoja pelaajille?

Tänä iltana Kontio ajaa Solvallan T86:n jackpotkierroksen kohteissa muun muassa kotikasvatillaan ja vaimonsa Päivi Kontion valmentamalla Shalakolla (Make It Happen). Lisäksi hän aloittaa illan belgialaisen huippukuskin mukaan nimetyn Sandra Luomalan tallin Verbeeckin (Prince L.) rattailla "Vallan" illan avauslähdössä.

"Shalako (T86-4) sai startin alle melkein vuoden paussilta", Kontio huomauttaa.

"Paikka suljetulla radalla on hankala, ja ollaan tyytyväisiä jos ruuna suorittaa hyvin - mitään odotuksia ei laiteta sen niskaan. Päivi on sitä laitellut ihan huolella, mutta mennään askel kerrallaan. Kyseessä on ihan hyvä hevonen sarjoihinsa ja se meni avauskisassa tauolta meistä hyvin, mutta vaikea veikata nyt, minne päästään."

Entäpä muut Solvallan ajokit, pärjääkö niillä?

"Vaikea veikata sitäkin. Verbeeck (lähtö 1) olisi startannut tässä välissäkin, mutta sumuravit Örebrossa peruttiin. Ruuna ei kuulemma vielä ota oikein tosissaan, mutta se avaa kuulemma hyvin ja voi kykyjen puolesta vaikka pärjätä tietojeni mukaan. Concord Oro (lähtö 3, T5-2) on myös hiomaton vielä, mutta ihan kyvykäs, eikä onnistuessaan ulkona. Katja Melkon valmennettava Didi Dam (T86-8) jäi pois ja Noriskitnobiscuitilla (T86-6) sekä Mr Birdmanilla (T5-5) en uskalla luvata menestystä. Noriskitnobiscuit oli hyvä toissakerralla, mutta iso pettymys viimeksi, ihan vetämätön. Joten en osaa sanoa mitä on odotettavissa sillä."

Romme torstaina, mitä sanot niistä ajokeista?

"Vice Versa Diamantilla (T4-4) odotan kyllä onnistumista. Viimeksi se oli kipeä, ja sen startin voi unohtaa, mutta kyseessä on vahva hevonen, jolla pitäisi pärjätä. Toinenkin Melkon ja Sorosen valmennettava Happy Go Pepper (T4-2) on ihan lähellä. Se on kiva hevonen. Tamma ole vielä voittanut, mutta pian voittaa kyllä. Brave Hearth Oro (T4-4) parantaa pikkuhiljaa myös eikä ole nolo, mutta paikka ulkoradalla on vaikea, eikä se sieltä nyt lyhyellä matkalla ehkä ehdi."

Solvallan keskiviikon T86-jackpotravit alkavat kello 19.15. Illan päpeli Solvallan ja Åbyn kesken menee kiinni vasta 21.30. Rommen torstain lounasravien T4 menee kiinni klo 13.20.