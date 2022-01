Killerin Kimaran voittanut voimanpesä Tuurin Toivo Teemu Okkolinille - ”Totta kai kuninkuuskisa on takaraivossa”

Terhi Piispa-Helisten

Huippusukuinen (Tähen Tuuri - kriteriumvoittaja Cordiitta) Tuurin Toivo on tekemässä paluuta radoille Teemu Okkolinin treenistä.

Voimistaan tunnettu 12-vuotias Tuurin Toivo latautuu tuleviin kisoihin Orimattilassa Teemu Okkolinin treenissä. Petri Lahti-Luopan ja Suvelan Tallin omistama tarmonpesä oli huippukunnossa alkukesästä 2021. Kimmo Taipaleen valmennuksessa tuolloin kisannut ori vei kesäkuussa Veli-Erkki Paavolan ohjastamana nimiinsä Killerin Kimaran ennätystuloksellaan 22,9ake. Taakse jäivät Camri, Evartti ja kumppanit.

Taustavoimat olivat ilmoittaneet kuninkuuskisan Tuurin Toivon päätavoitteeksi, mutta Killerin Kimaran jälkeen taivaan valtasivat tummanpuhuvat pilvet. Terveysmurheet astuivat kuvaan, ja Tuurin Toivo on viettänyt arvovoiton jälkeen hiljaiseloa.

Carmelan ja Coren veljen Tuurin Toivon uran tunnusluvut ovat: 97 16-17-13 ja 113 655 euroa. Ori on kilpaillut paitsi Taipaleen myös Seppo Suurosen ja Dimitri Hedmanin treenissä. Tuurin Toivo kävi loppukaudesta 2020 Iikka Nurmosenkin tallissa, mutta ei startannut sieltä käsin.

”Orilla on ollut erinäisiä ongelmia uransa varrella, mutta tällä hetkellä terveystilanne on hyvä”, Teemu Okkolin valaisee.

Hänen ja Tuurin Toivon yhteinen taival on kestänyt vasta pari päivää.

”Ori on ollut Korpilahdella, ja Tuurin Toivo tuli vasta viikonloppuna tänne. Tänään laitan orin ensimmäistä kertaa valjaisiin. Tosi miellyttävä ja mielenkiintoinen hevonen on kyseessä”, Okkolin kehuu.

Kesään on vielä matkaa, mutta kiintopiste on selvä.

”Hevosen ehdoilla edetään, mutta talvella on tavoite päästä ajamaan kilpaa. Orilla on ikää jo 12 vuotta, ja totta kai kuninkuuskisa on takaraivossa”, Okkolin miettii.

Hän jatkaa, että samalla ovenavauksella talliin muutti takaisin 4-vuotias Jokivarren Kunkun poika Suvelan Evo. Kyseessä on valiojuoksijoiden Suvelan Tähden, Tähtituulan ja Suvelan Rinssin sekä tähtirajan alittaneiden Tähtitien, Kevinin Tähden ja Tähtiheilin pikkuveli.

Viime vuonna tuhannen voiton kerhoon liittyneen Okkolinin kausi 2021 oli menestyksekäs. Hänen luotsattaviensa 225 starttia toivat 45 täysosumaa, ja tallin hevosten voittoprosentti oli 20.

”Olin kyllä tosi tyytyväinen viime kauteen. Tallin tilanne on hyvä, ja kaluston painopiste on nuorissa. Koetetaan pistää tänä vuonna vielä paremmaksi”, Okkolin sanoo.