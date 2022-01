Anu Intosen hoitamat Santesen hevoset tekevät selvää jälkeä Vincennesissä: Cokstile Prix d'Ameriqueen

Suomalaislähtöinen Anu Intonen on kulkenut viime kaudet italialaishevosenomistaja Renato Santesen huippuhevosten, mm. Elitloppet-voittaja Cokstilen ja Suomessa vaikuttaneen Chief Orlandonkin ympäri Eurooppaa. Nyt on vuorossa Ranska ja Pariisin talvimeeting - menestyksekkäästi!

Anne Ehlert

Anu Intonen ja hoitamansa Cokstile Gran Premio Costa Azzurran voittonsa yhteydessä syksyllä 2020 Torinossa.

Cokstile (Quite Easy) otti sunnuntaina Prix d'Ameriquen kolmannen aikuisten hevosten karsinnan Prix de Bourgognen nimiinsä rakettikirillä. Myös Intosen ja Santesen toinen hevonen Ranskassa tällä hetkellä, Usain Töll (Googoo Gaagaa) otti viikonlopulta Vincennesistä menestystä. Santesen hevoset ovat vaihtaneet viime vuosina useasti valmentajaa, mutta Anu Intonen on pysynyt hevosten taustavoimana nyt useassa eri tallissa. Tällä hetkellä hevosten valmentaja on tanskalaislähtöinen 30 vuotta Italiassa vaikuttanut Erik Bondo.

Cokstile kiri edellään keulassa koko matkan juosseen Vivid Wise AS:n ohi Vincennesin loppusuoralla heittämällä Prix de Bourgognen 54000 euron arvoiseen voittoon ja paikkaan Prix d'Ameriquessa 30. tammikuuta. Santesen hevosia ohjastaa Vincennesissä tällä hetkellä italialainen mutta Ranskassa vaikuttava Gabriele Gelorminin. B-kilpailujen (Prix de Bretagnen, Bourbonnaisin, Bourgognen ja Belgiquen) kolme parasta saavat paikat Ameriquessa.

Lauantaina eli päivää aikaisemmin Santesen, Intosen, Bondon ja Gelorminin toinen hevonen Usain Töll oli 17500 euron arvoinen kakkonen Prix Dominik Cordeaussa samoin Vincennesissä. Usain Töll oli aloittanut Vincennesin menestyksensä 19. joulukuuta kanuunakirillään ykköseksi. Silloisen Prix General du Pommeaun palkinto oli 22500 euroa. Kolmas Intosen hoidokki Ranskan turneella, Chief Orlando (Orlando Vici), starttaa talvimeetinginsä käyntiin suunnitelman mukaan ensi sunnuntaina.

"Hevoset tuntuvat nyt olevan kohdallaan", Anu Intonen iloitsee.

"Vielä neljäs hoidokkini Great King Wine (Maharajah) voitti samana päivänä joulukuussa Usain Töllin kanssa Siracusassa group III -tason kisan. Se oli ollut kolmas group I:n Montegiorgion kisassa vähän aikaisemmin ja sen takia Ranskassa on vähemmän sopivia lähtöjä sille oriille. Se jäi nyt siksi Italiaan, kun kolme muuta ja minä olemme olleet muutaman viikon Bondon valmennuskeskuksessa Le Mansin lähellä. Tarkoitus on olla talvimeetingin loppuun asti vähän riippuen, miten hevoset suorittavat ja muuttaa täältä sitten Ruotsiin."

"Cokstile oli voimisaan vielä maalissakin, ja tästä on hyvä jatkaa kohti Prix d'Ameriquea. Se juossee vielä ns. preparen Prix de Belqiquessa kengät jalassa ja luultavasti hännillä koko ajan. Chief Orlandokin on mainiossa iskussa, ja on mielenkiintoista nähdä, sopiiko Vincennesin ison radan urheilu sille. Epäilin Usain Tölliä esimerkiksi siinä suhteessa, mutta hyvin on osunut tämä rata sille. Chief oli tukkoinen avausstartissaan tauolta Italiassa mutta kiri herkästi loppua viimeksi Firenzessä neljänneksi marraskuun lopussa. Se sai myöhään tilaa ja muutama metri lisää, niin sijoitus olisi parantunut Vernissage Grifin takana."

"Cokstile ja hevoset muutenkin ovat nyt vihdoin tulleet iskuun - on sitä odotettukin. Cokstile oli Ruotsin viimeisissä starteissaan elokuussa jo varmaan kipeä. Se sai pahan bakteerin hengitysteihinsä eikä meinannut millään tulla terveeksi. Lotteriassakaan se ei vielä ollut hyvä, mutta nyt onneksi on tosi hyvä jaksoltaan ja raviltaan. Bondon hevoset muuttivat syksyllä uuteen valmennuskeskukseen Milanon lähelle, missä on treenattu pehmeässä hiekassa. Se on sopinut meidän hevosille. Ne ovat vahvistuneet ja pysyneet terveinä, kun treenivauhdit ovat alhaisia, vaikka rasitus on sopiva."

Linkki sunnuntain Prix de Bourgognen tuloksiin ja videoon (replay).