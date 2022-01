Risto Airaksiselle uutena 11-aikainen Filur Sisu - Royce Rolls lupaa ainakin hyvää

Risto Airaksisen pienimuotoinen valmennustoiminta on vireytymässä. Talliin saapui tänään uutena seitsemänvuotias Filur Sisu, 11,2. Royce Rolls, 10,8, taas on kohta starttihevonen, kuten ikäluokkatamma Lara Lucakin.

Anu Leppänen

Kohta kajahtaa taas vai mitä, Airaksinen?

Risto Airaksinen on operoinut viime vuodet pienemmällä hevosmäärällä, mutta tulosta "Papalla" tulee aina - siihen on totuttu. Vuoden alkajaisiksi jälleen tutulla Hämeenkoskella tällä hetkellä hevosiaan valmentava Airaksinen, 72, sai uutena valmennukseensa nuorena monen ison kisan finalistin Filur Sisun (Explosive Matter).

Filur Sisu meni jo kolmevuotiaana 11,7 ja sai kasaan yli 600000 kruunun ansiot yhteensä kaksi- ja kolmevuotiskausilta Per Nordströmin valmennuksesta. Kaksivuotiaana silloinen ori, nykyinen ruuna, oli kuudes Uppfödningsloppetissa ja kolmevuotiaana neljäs lyhyessä E3:ssa. Kaksivuotiaana tuli myös Breeders Coursen kolmossija Hollannin Wolvegasta. Myöhemmällä urallaan on ollut vaikeuksia, mutta nyt Airaksinen saa kokeilla. Filur Sisu on ollut Suomessa eri valmentajilla 2020 alusta asti ilman menestystä.

"Juuri vasta tuli pihaan, joten aikaista sanoa mitään", Risto Airaksinen naurahtaa.

"Hevosen polvia on operoitu hiljan, ruunauksestakaan ei ole hirmu kauan aikaa ja se on saanut levätä, joten olen varovaisen toiveikas. Kuitenkin sovittiin aluksi vain kuukaudesta, kun omistaja itsekin tekee tätä hommaa. Sovittiin että minä kokeilen."

Mikä on muiden valmennettavien, mm. uudehkon kymppiaikaisen Royce Rollsin, 7, tilanne?

"Ihan ok. Kuun vaihteessa voidaan jo mahdollisesti olla startissa Royce Rollsin ja Lara Lucankin kanssa. Joulukuun ajokelit olivat huonot ja Royce Rolls oli kipeänäkin saavuttuaan. Nyt on paremmat treenipaikat ja olen toiveikas. Royce Rollskin vaikuttaa tosi juoksijalta kyllä, kuten tietysti olettaa saattaakin. Anything For Youkin (viime kesän Joensuu-ajon voittaja mm.) on palaamassa valmennuslistalleni kuntoutuksesta noin kuukauden päästä, joten ihan mielenkiintoinen kevät voi olla tulossa."