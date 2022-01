Derbyn vitonen ja Solvallan valloittaja Jari Kinnusen käsiin – loistava Shackhills Twister aloittelee peruskuntokauttaan

Terhi Piispa-Helisten

Hannu Torvinen ohjasti Quickatoren vuoden 2020 Suuressa Suomalaisessa Derbyssä viidenneksi. 6-vuotiaaksi kääntyneellä orilla on meriittilistallaan kaksi Solvallan voittoakin.

Hannu-Pekka Korven väreissä toissavuotisessa Derbyssä viidenneksi sijoittunut Quickatore on siirtynyt Jari Kinnusen valmennukseen. Finaaliin ori eteni karsintansa kakkosena.

Nina Lätin ja Hotelli Nuuksio Oy:n omistama 6-vuotias Up And Quickin poika on startannut urallaan 25 kertaa. Ykkösiä on viisi, ja samoin kakkossijoja. Quickatoren voittosumma on 45 759 euroa, ja orin ennätys kirjataan lukemin 13,9akp. Tulos syntyi Solvallan voitossa toukokuussa 2020.

Viime kausi meni Quickatorelta vihkoon, kun viiden kisan jäljiltä olivat totosarakkeessa nollat taulussa.

”Lauantaina otin Quickatoren mukaan Vermosta. Yhden lenkin olen ehtinyt orilla ajaa. Kun katsoo hevosen taulua, niin näkee, että ongelmia on ollut”, sastamalaistreenari Jari Kinnunen tuumaa.

”Ekan ajon perusteella Quickatore on kuitenkin jaloistaan terve. Tutustutaan rauhassa ja katsellaan asioita ajan kanssa. Jokainen treenaa tavallaan, ja piristyykö Quickatore sitten meidän systeemeillä, jää nähtäväksi.”

Kinnunen tietää uudessa suojatissaan olevan potentiaalia.

”Jokainen ei derbyyn pääse ja sijoitu siellä vielä viidenneksi. Katsoin nuo Quickatoren Solvallan juoksut, ja niissä ori oli tosi hyvä. Kun nelivuotias painelee keskipitkän matkan 13,9, se kertoo hevosesta paljon. Orissa on rahkeita, jos se vain nousee tasolleen. Hevonen on kuitenkin sen tuntuinen, että siihen pitää paneutua, ja edessä on paljon töitä.”

Kinnusen tallin kirkas timantti Shackhills Twister viettää ansaittua talvitaukoa ja latautuu ensi kauteen. Ruuna oli Kriteriumissa toinen, ja kausi päättyi vakuuttavaan Kasvattajakruunun napakymppiin.

”Hyvillä mielin ollaan ruunan suhteen. Hevonen sai jäädä huippukunnossa tauolle, eikä terveydentilasta löytynyt kauden jälkeen kauheasti merkattavaa”, Kinnunen kertoo.

”Viimeisimmän lähdön jälkeen Shackhills Twisterillä on ajettu treeniä alas. Tässä tammikuun alusta aletaan vetää läpi peruskuntoharjoituksia. Sitä jatkuu pari kuukautta. Starttiin tullaan, kun kesäkenkää saadaan alle.”

Nelivuotiskauden askelmerkit ovat selvillä.

”Meillä on mielessä kaksi kisaa: Derby ja Kasvattajakruunu. Suunnitelma on selkeä, eikä ruunaa ole maksettu mukaan esimerkiksi Kuopio Stakesiin. Viime kaudella tähdättiin Kriteriumiin ja Kasvattajakruunuun”, Kinnunen sanoo.

Hän on tottunut kilpailemaan luotsattavillaan Ruotsissa. Shackhills Twisterin kanssa katsellaan länteen päin tilanteen mukaan.

”Tällä voittosummalla ei ajeta rahasarjoja, se on selvää. Jos Suomessa ei ole sopivia ikäluokkalähtöjä, niin sitten katseet pitää heittää Ruotsiin päin. Se ei kuitenkaan ole päällimmäisenä mielessä”, Kinnunen linjaa.

”Reissaamisessa on aina riskinsä, ja matkat pitää harkita tarkasti. Seinäjoen Kasvattajakruunun jälkeen olin kaavaillut vielä Solvallan kolmevuotiskisaa, mutta tulin sitten toisiin ajatuksiin. Oli parempi jättää ruuna teräkunnossa tauolle. Jos reissaa ja syö huonosti ja sattuu vielä matkalla sairastumaan, niin siinä on hevosella helposti edessä pari kuukautta toipilasaikaa.”