Kovan luokan kylmäverinen Bonus Diamant Kurikkaan - ”Jos minulla olisi hyvä suomenhevonen, niin en vaihtaisi sitä edes kivitaloon”

Wt Stables AB & Lindqvist Service AB

Sulavalinjainen Bonus Diamant saapui Kurikan Jurvalle tänään iltapäivällä.

6-vuotiaaksi kääntynyt Bonus Diamant (Moe Odin – Remhera) muutti tänään Kurikkaan Hannu Tikkalan tiluksille. 25,6-aikainen ruuna pärjäsi viime kaudella mainiosti, kun 20 kisaa toivat kuusi voittoa ja neljä himmeämpää totosijaa. Ruotsiin rekisteröity Bonus Diamant kilpaili pääosin Norjassa ja saavutti lähes 30 000 euron vuosiansiot.

Bonus Diamantin koko uran numerot ovat: 41 9-3-5. Voittosumma on noin 43 000 euroa. Ruuna aloitti kilpailemisen kolmevuotiaana ja viiletti jo silloin tähtivauhtia. Bonus Diamantia valmensi ennen sen Suomeen muuttoa Thor Borg. Ruunan aiemmat treenarit olivat Marius Höitomt ja Jan Ove Olsen.

”Just saavuttiin kotitallille. Ihan on luvatun näköinen hevonen. Ruuna on ollut pari päivää autossa, ja siitä on ymmärrettävästi karissut ylimääräisiä massoja pois. Heti Bonus Diamant alkoi syödä ja juoda, kun tänne perille päästiin”, juttelee urallaan 339 voittoa ohjastanut Hannu Tikkala, 64.

”Raunion Tapani toimi kaupassa agenttina. Hän antoi hyvät ja selventävät tiedot hevosesta. Olen katsellut Bonus Diamantin lähtöjä. Se pisti silmään, että ruuna teki omia juoksujaan, eikä tarvinnut muiden apuja. Bonus Diamant tuli aina vahvasti loppua, mutta ei ehtinyt parhaimpien mukaan alussa.”

Tikkala jatkaa, että Bonus Diamant on kilpaillut Norjassa ja Ruotsissa talvellakin, mutta hokkien sopivuudesta ruunalle ei kuitenkaan ole varmuutta. Tikkalalla oli alunperin haussa suomenhevonen, mutta markkinatilanne ohjasi valinnan kylmäveriseen. Se on hänen tallissaan ensimmäinen laatuaan.

”Koetettiin ostaa suomenhevosta, mutta eivät olleet halukkaita myymään. Eipä sillä, jos minulla olisi hyvä suomenhevonen, niin en vaihtaisi sitä edes kivitaloon. Paria muutakin kylmäveristä tarjottiin meille, mutta Bonus Diamant alkoi kiinnostaa, kun kyseessä on vielä nuori hevonen, jolla on jo tuon verran rahaa”, Tikkala miettii.

”Ei meillä aliarvioida suomenhevoskasvatusta, ja tallissa on selvä enemmistö suomenhevosia. Kolmevuotiaaksi kääntyneitä on kolme.”

Tikkala on vahvistanut viime aikoina myös lämminverikaartiaan. Loppuvuodesta Kurikkaan muutti tanskalaisruuna First Mover, 14,8ake. 5-vuotiaaksi kääntynyt S.J.'s Caviarin poika on startannut kymmenen kertaa ja saalistanut kutakin totosijaa kaksi kappaletta. First Moverin tilillä on rahaa runsaat 14 000 euroa.

”First Mover oli sellainen heräteostos Ruotsista. Ruuna oli netissä myynnissä. Piti saada uutta verta talliin. Hevoselle on annettu voimapohjaista liikuntaa. Ohjiin tuntee, että kyseessä on jotain muuta kuin tavallisen lähdön tallaaja. Radoille tuloa ei ole sen tarkemmin vielä suunniteltu. Tammikuu menee ainakin treenaillessa”, Tikkala sanoo.

Hänen tallinsa sijaitsee entisen Jurvan alueella. Tikkala on vaikuttanut tontilla vuodesta 1985 lähtien, ja hän on itse rakentanut tallit ja talot. Tallin nykyinen pääluku on 12.

”Siinä on opetettavia varsoja ja muutama starttihevonen – ja lisäksi lastenlasten poni. Nyt on nuorennettu kalustoa. Kun hevoset ovat pääosin omia, niin niitä ei ole voinut joka viikonloppu olla vaihtamassa. Tämä laji on tällainen tauti, että siitä ei pääse eroon millään lääkityksellä, mutta mikäs tässä, kun on harrastus ja elinkeino samassa”, Tikkala nauraa.

Hänen menestyshevosiaan ovat olleet Vippaus, Vintteri, Viivie, Operetti ja sen varsa Rivo.

”Isävainaa (Markku Tikkala) kasvatti suomenhevosia. Aina oli joku, jolla pärjättiin, ja aina oli joku uusi tulossa tilalle. Mulla ei ole kasvattamiseen sillä tavalla intoa. Ajan mieluummin kilpaa.”