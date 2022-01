Suomalaiset hevosenhoitajat menestyivät mainiosti Ruotsin STL-liigassa

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Nora Viljanen sai juhlia Adrian Kolgjinin valmentaman Upstate Facen menestystä useaan otteeseen viime kaudella. Kuva on otettu Elitloppet-lauantaina pronssidivisioonan finaalin voiton jälkeen.

Adrian Kolgjinilla työskentelevä Nora Viljanen oli viime vuoden voitokkain STL-liigan hoitaja seitsemällä voitollaan. Neljä voitoista tuli Upstate Facella joka teki nousun viisivuotiskaudellaan sarjojen läpi avoimiin lähtöihin asti. Kysyttäessä Noralta kauden kohokohtaa, tulee vastaus nopeasti.

”Koko Upstate Facen kausi oli toki mahtava. Voitoista puhuttaessa on Bodenin kesäkuinen voitto omaa luokkaansa. Itse esitys johtavan rinnalta oli jo kova. Yleisön kannustus loppusuoran ajan oli jotakin aivan ainutlaatuista.”

Myöhemmin kauden aikana Upstate Face nappasi kolmossijan Hugo Åbergs Memorialista sekä hopeasijan Ruotsin mestaruudesta. Alkaneen vuoden tavoitteet ovatkin luonnollisesti kovimmissa lähdöissä.

”Adrian on ymmärtääkseni kaavaillut kauden aloitusta keväämmälle. Roosa lippu Elitloppetiin on tavoitteenamme. Upstate Face on allround-hevonen. Juostavalla matkalla tai ajotaktiikalla lähdöissä ei ole sille paljoa merkitystä.”

Useamman vuoden Australiassakin työskennellyt Nora on tyytyväinen oloonsa Etelä-Ruotsissa.

”Työnantajat, työkaverit ja hoitohevoset ovat ensiluokkaa. Viihdyn täällä todella hyvin.”

Kärkikymmenikköön suomalaisista kiilasivat myös jaetulle seitsemännelle sijalle neljällä voitolla Timo Nurmoksella työskentelevä Miina Kinnunen sekä Johan Untersteinerilla työskentelevä Leea Koski.

Kolme STL-voittoa hoitajana nappasivat Jerry Riordanilla työskentelevä Heli Tarrimaa sekä Taalainmaalla Joakim Elfvingin palveluksessa oleva Sanna Kumanto. Kaksi voitoista tuli Qeen Rocin toimesta, ja kolmas Mo Sjurin kanssa. Sannan mukaan vuosi oli hieman kaksijakoinen.

”Kaikki kolme STL-voittoa tulivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Loppuvuodesta passihevoseni eivät menestyneet niin hyvin. Toki hevosissa oli paljon vaihtuvuuttakin vuoden aikana. Useampi uusista passihevosistani kääntyi vuodenvaihteessa kolmivuotiaaksi.”

Suomalaisväriä löytyi myös kahden voiton ottaneista hoitajista. Björn Goopin palvelukseen siirtynyt Alvari Svarts saavutti kaksi STL-voittoa uuden työnantajansa palveluksessa vuoden aikana.

Kaj Närhinen

Sanna Kumannon hoitohevoset ottivat viime vuonna kolme STL-voittoa. Kuvan Moddson ei viime kaudella yltänyt STL-voittoon asti.