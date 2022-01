Päivän ravit: Grainfield Aiden ei armahda – Iikka Nurmosen Ruotsin ryöstöretki etenee

Hannu Korpi ajoi panssarivaunullaan Grainfield Aidenilla kauden 2021 päätöksessä neljän kilometrin voittajaksi. Uuden vuoden avauksessa työn alla on puolet lyhyempi matka.

Vermon keskiviikkoinen Toto65-kierros starttaa huippukunnossa jälleen paahtavan Grainfield Aidenin tähdittämällä Isokengällä. Nina Petterson-Perklén heittää suursuosikkia vastaan peräti kolme treenattavaansa: Justice Åsin, Noble Amokin ja Van Kronosin. Uutteraa osastoa edustavat viimeksi ravinsa neljän kierroksen äärimmäisessä voimainponnistuksessa kadottanut Volocity de Vie ja Hazelhen Hermes. Esa Holopaisen käsissä on Ganyboy, ja hollolalaisella on illan mittaan tulessa toinenkin Suomessa aloitteleva ruuna, Typhoon Face.

Tasokkaassa rivin päätöksessä käyvät kovaa kahinaa voitosta Way to Go, Mark More, Vikens Energy, Joseph Boko ja Lightningsky.

Jo ennen Toto65-kohteita pistää Vermon ovaalilla parastaan tuore Toto75-sankarivaljakko Morris Match – Ari Hartikainen. Vastassa on Suomessa avaava taustoiltaan mielenkiintoinen Ferrari Bork, josta voit lukea lisää täältä.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Iikka Nurmonen iskee puolisonsa Jenni Tuokon kanssa talvikaudeksi Ruotsin kruunuapajille. Pariskunnan turnee käynnistyi voitokkaasti maanantaina Rommesta. Homma jatkuu keskiviikkona, kun Solvallan ja Jägersron Toto86-kierroksen päätöskohteessa kiskaisee paalupaikalta matkaan heidän tallinsa nouseviin nimiin kuuluva En Candy Till.

Toto86-peli käyntiin kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi ja Lauri Hyvönen. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Jarkko Litmanen