Harri Koivuselle pitkästä aikaa suomenhevonen treeniin – Sheikin sisko muutti ihmemaahan

Alice in wonderland: kuninkaallista sukua oleva Alice jatkaa uraansa Turun taiturin Harri Koivusen opeilla.

Viisivuotiaaksi kääntynyt Alice muutti eilen loppiaisena Turkuun ja Harri Koivuselle. Aiemmin Hannu Hietasella valmentautunut tamma esiintyi Seinäjoen kesän 2020 Kuninkuusravien yhteydessä ravatussa koelähdössä lupaavasti. Kilpailemaan Alice on kuitenkin päässyt vain kerran. Viime heinäkuussa ravattu startti toi suosikkina hll-tuomion.

Siniverisen Alicen isä on viisinkertainen kuningas Viesker. Emä Jatsituuli, 30,1, on periyttänyt 21,4-aikaisen ja yli 161 000 euroa tienanneen voimanpesä Sheikin. Koivunen ohjasti aikoinaan myös Jatsituulilla kilpaa.

Alicen sukulinja kulkee viisinkertaisten kuninkaiden Vieterin ja Vekselin emän Vekkulin ja tämän tyttären, kolminkertaisen kuningattaren Vekkuliinan emänä tunnetun V.P. Virkun kautta.

Koivusen tallissa on 47 lämminveristä, ja Alice on ainoa suomenhevonen. Edellinen Koivusen valmentajatilastoissa oleva suomenhevosen starttimerkintä on Suomipojan toukokuussa 2018 juoksema kisa.

Mari Ritarin kasvattaman Alicen kilpailuoikeuden on vuokrannut kahdenkymmenen hengen muodostama kimppa Talli Merkkikorjaamo. Kimpanvetäjänä toimiva vaasalainen Timo Krankkala valaisee Alicen taustoja.

”Alice oli Hannulla pikkuvarsasta asti. Se oli katsellut samoja peltoja koko ikänsä ja kaipasi muutosta. Tamma oli kuukauden puolitoista minulla tässä kotona. Mietin, että kenelle Alice pitäisi viedä treeniin. Sitten ajattelin, että Harri on ajanut tamman emällä. Esitin asian kimpalle, ja Koivunen kelpasi kaikille.”

”Vermon ravit olivat käynnissä, ja seuraavaan lähtöön oli aikaa kymmenen minuuttia. Mietin, että nyt on hyvä hetki koettaa soittaa Koivuselle. Luojan kiitos Harri vastasi sillä kertaa. Yleensä hän ei vastaa kovin herkästi. Ehdotin hänelle, että ota Alice treeniin. Harri ilmoitti harkitsevansa. Hän mietti ehkä minuutin, ja sanoi sitten, että tänne vaan. Eilen vein Alicen wonderlandiin. Siellä on 47 lämpöistä ja Alice. Harri sanoi ajavansa tammalla tänään lenkkiä.”

Krankkala muistuttaa, että Koivusen valmentajauran alkuräjähdyksen takana oli nimenomaan suomenhevonen, V.L. Titan. Lisäksi Koivunen on opettanut Erikassonin ja ohjastanut sen sekä Petten kahteen kuninkuuteen.

Krankkalan mukaan Alicen kilpauran kohdalla tärkeä merkkipaalu on syyskuussa ravattava Villinmiehen Tammakilpa.

”Kevät koetetaan, ja Harri saa päättää, yritetäänkö Villinmiehen Tammakilpaan. Sen jälkeen sitten pohditaan, jatketaanko kimppaa. Alicella on ollut mystisiä luukipuja. Kykyjä kyllä löytyy, siinä eivät kädet riitä, kun Alicella ajaa. Tamma on saanut hankea, ja hevonen on hyvännäköinen ja hyväkuntoinen.”

Krankkala jatkaa, että Talli Merkkikorjaamolla on vuokrattuna toinenkin viisivuotias Ritarin kasvattama tamma, Florrie (Viesker - Pepiitta). Se oli viety Alicen tapaan Hietaselle tammikuussa 2018. Florrie muutti marraskuussa Petäjävedelle Antti Tupamäen talliin.

”Alice ja Florrie olivat kuin paita ja peppu Hietasessa. Nyt oli aika katkaista näiden kahden välinen napanuora. Florrie oli ilmoitettu starttiin jo uudenvuodenaatonaatoksi, mutta toinen hevonen potkaisi sitä, ja tamma joutui jäämään pois”, Krankkala kertoo. Hänen mukaansa Alicen ja Florrien tiet kohtaavat jälleen kilpaurien jälkeen, kun kummatkin palaavat kasvattajan luokse siitostammoiksi.

