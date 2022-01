MT Hevosten sunnuntain jaksossa käydään Juha Pylkkäsen luona

Jukka Heiskala

Juha Jokinen (vas.) haastattelee Juha Pylkkästä tämän kotitilalla Kuopiossa.

Kuopion Hirvilahden kylässä asuva Juha Pylkkänen on noussut ryminällä suomalaisen raviväen tietoisuuteen. Ensimmäisen kerran hänen valmentamansa hevonen starttasi raveissa 2017, ja varsinaisesti ura valmentajana alkoi vasta 2018, mutta sen jälkeen vauhti on ollut kovaa. Vuosina 2018–2021 tallin hevoset ovat juosset jokaisella kaudella vähintään 30 000 euroa palkintorahoja.

Lähes koko perhe on innokkaasti mukana tekemässä töitä ja harrastamassa hevosten kanssa. Kotitilan läheisyyteen on kunnostettu hyvät treenipaikat ja hevosia ajetaan ahkerasti. Valmennettavia hevosia on 14 ja kokonaispääluku on 18.

Tunnetuin valmennettava Elliot Web on juossut talliin tultuaan lähes 100 000 euroa. Alku ei ollut ruusuinen, sillä urheiluvammojen kuntoutukseen meni lähes vuosi, mutta sen jälkeen jälki on ollut tasaisen kovaa.

"Sopivata rinnettä ja riittävän pitkä matka", Pylkkänen kuvailee treenipaikkojaan.

