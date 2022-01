16-vuotias Anton Punkka satsaa täysillä raviurheiluun – samalla hän on huolissaan nuorten ohjastajien vähyydestä poni- ja hevoslähdöissä

Hevostalouden perustutkinto on työn alla oppisopimuskoulutuksena.

Kati Sepponen

Kuvassa Knowledgea taluttava Anton Punkka on ajanut 60 starttia poneilla. Lähiajan tähtäimessä on siirtyä kilpailemaan hevosilla.

Usein kuultu huoli raviurheilun parissa on nuorten lajin harrastajien vähäisyys. Oli kyse sitten vaikkapa suomalaisesta tai ruotsalaisesta raviurheilusta.

Tänä vuonna 17 vuotta täyttävä Anton Punkka on pirteä poikkeus tämänkaltaisesta kehityksestä. Anton suorittaa Mikkelissä Stall Blombackella Kaisa Tupamäki-Kukkamon palveluksessa oppisopimuksella hevostalouden perustutkintoa. Poniraviurheilun parista raviurheiluun ponnistanut Anton suhtautuu ravialaan ammattimaisesti ja samalla nuoruuden innolla.

Anton on vajaasta 17 ikävuodestaan huolimatta ehtinyt asua monessa eri paikassa. Syntyisin hän on kylläkin Mikkelistä. Melko pian perhe muutti kolmeksi vuodeksi Englantiin. Ennen viimevuotista koko perheen paluuta Mikkeliin, he ehtivät asua kymmenisen vuotta Kirkkonummella.

Monesti raviharrastuksen pariin päätymisen tärkeimpänä tekijänä on suvusta löytyvä vankka raviharrastustausta. Antonin tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut. Anton päätyi nimittäin raviurheilun pariin äitinsä ratsastusharrastuksen kautta.

”Äitini kävi ratsastamassa, ja olin usein hänen mukanaan tallilla. Siellä oli myös ravureita, joiden kautta pääsin tutustumaan lajiin. Sen jälkeen olikin laji- ja uravalinta tehty”, muistelee Anton vajaan 10 vuoden takaisia aikoja.

Suomessa poniajoluvan saa suorittaa sinä vuonna kuin täyttää 10 vuotta. Anton ohjasti ensimmäiset ponistarttinsa heinäkuussa 2018. Kuskidebyytti tapahtui omalla Symphatil Spiderman -nimisellä ponilla Savitaipaleen paikallisraveissa.

Tuloksena oli kolmas sija, ja Anton oli päässyt ohjastamisen makuun. Kolmessa ja puolessa vuodessa on kertynyt jo 60 ponistarttia, joista voittoihin on päätynyt yhdeksän kilpailua.

Anton korostaa useaan otteeseen, kuinka hyvän pohjan poniraviurheilu tarjoaa mahdolliseen hevosten pariin siirtymiseen myöhemmässä uran vaiheessa. Hän on ehtinyt käydä poniraviurheilun puitteissa kilpailemassa Ruotsinkin puolella.

”Kävimme muutaman kaverin kanssa elokuussa 2020 kilpailemassa poniemme kanssa Visbyssä Gotlannissa. Oli mielenkiintoista nähdä ruotsalaistakin poniraviurheilua.”

Syyskuussa 17 vuotta täyttävä Anton haluaa siirtyä jo hevosten pariin. Raveissa ohjastamiseen tarvittava C-ajolupa on tarkoitus hankkia kuluvan vuoden aikana.

”Toivottavasti Mikkelissä järjestettävälle korttikurssille tulee tarpeeksi ilmoittautuneita. Muuten on ollut puhetta muutaman kaverin kanssa, että lähdemme suorittamaan kurssin Lahteen. Kilvanajoa hevosilla olisi mukava päästä kokeilemaan mahdollisimman pian.”

Antonin kanssa keskustellessa ei jää epäselväksi, kuinka innostunut nuori raviammattilainen on alasta. Ensimmäisenä tavoitteena on suorittaa hevostalouden perustutkinto loppuun. Tutkinto sisältää paljon tärkeää asiaa tulevan uran varalle.

”Oppisopimuskoulutus on siitä hyvä tutkintomuoto, että sen saa tehdä omaan tahtiin. Kolme vuotta on kai normaaliaika. Jos intoa ja aikaa löytyy, voi sen suorittaa vaikka kahdessa vuodessa. Minulla on menossa ensimmäinen vuosi.”

Hevostalouden perustutkinto sisältää paljon hyödyllisiä osa-alueita.

”Ensi vuonna tutkinnossa keskitytään kengittämiseen ja loppuvaiheessa valmennuspuoli on keskiössä. Etukäteen vaikuttaa melko tasapainoiselle kokonaisuudelle.”

Suoritettaessa tutkintoa oppisopimuksella, on työpaikalla suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. Anton on todella tyytyväinen Kaisa Tupamäki-Kukkamon pyörittämän Stall Blombacken tarjoamiin työ- ja oppimismahdollisuuksiin. Ensi kertaa ei Anton ole kyseisellä tallilla töissä.

”Peruskoulussa olin jo pari viikkoa TET-harjoittelussa Kaisan luona. Viime kesänä olin pitemmän pätkän kesätöissä ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista Kaisan luona.”

Stall Blombacke tarjoaa perinteisen valmennustoiminnan ohessa erilaisia hevosten kuntoutuspalveluja. Tämän lisäksi tuleva kesä on toinen, jolloin tilalla pyöritetään myös oriasematoimintaa. Paikan päällä sekä siirtospermalla siemennettiin yhteensä lähemmäs 200 tammaa vuoden 2021 kesän aikana. Toiminnan monipuolisuus viehättää Antonia.

”Tämä ei ole niin sanotusti perinteinen ravitalli. Täällä saa hyödyllistä oppia monesta mahdollisesta hevosalan suuntautumisvaihtoehdosta. Hevosala tarjoaa yllättävän paljon erilaisia työmahdollisuuksia.”

Antonin lyhyen tähtäimen suunnitelmat ovat melko selvät. Jo edellä mainitun C-ajoluvan suorittamisen ohella olisi tarkoitus hankkia oma starttihevonen tällä hetkellä kotona asuvien kahden ponin tilalle.

Näillä poneilla Anton kilpaili viime vuonnakin hyvällä menestyksellä. Kuluvalla kaudella Antonia ei välttämättä nähdä enää ponilähdöissä.

”Katsotaan, kuinka teen ponilähtöjen kanssa alkaneena vuonna. Saadessani C-ajoluvan hevosille, haluan satsata täysillä hevosten lähtöihin.”

Anton on huolissaan nuoremman polven ohjastajien vähyydestä niin poniraviurheilussa kuin toisaalta hevosten parissa. Tätä taustaa vasten ei olekaan yllätys, ettei hän halua viedä paikkaa ponilähdöissä nuoremmilta ohjastajilta.

"Siirryttäessä ohjastajana poneista hevosten pariin, on tärkeätä antaa nuoremmille ohjastajille mahdollisuus kilpailla poneilla. Nuoria ohjastajia ei muutenkaan ole jonoksi asti tulossa poniraviurheilun piiriin. Eikä se ainakaan paranna tilannetta, jos vanhemmat ohjastajat vievät kilpailumahdollisuuksia nuoremmilta.”

Pidemmän tähtäimen haaveena Antonilla on elättää itsensä täysipäiväisenä hevosalan ammattilaisena.

”Ainakin tässä vaiheessa unelma olisi kengittää asiakkaiden hevosia sekä ajaa kilpaa mahdollisimman paljon. Valmentaminen on toki tärkeä osa kokonaisuutta. Kilvanajo on kuitenkin homman suola.”