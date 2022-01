Päivän ravit: Tähdet näyttävät tien Sorsasalossa – Bodenissa ”suomalaislähtö”

Terhi Piispa-Helisten

Väsymätön mutta laukkaherkkä Tähtitie ja Mirva Janatuinen käyvät tänään taistoon Kuopiossa. Vastassa on toinen väkevä vääntäjä, Ierikka.

Torstaina isketään Savon sydämeen. Kuopion illan kovin matsi käydään sarjoissaan kohisevaa nousua tekevien Tähtitien ja Ierikan kesken.

Tähtitien tarina on melkoinen. Ruuna aloitti uransa neljävuotiaana Seppo Suurosen valmennuksessa vallan lupaavasti, mutta sitten ongelmat ja laukkapeikko nostivat päätään. Välissä vierähti peräti viisi vuotta ja kolme kuukautta ilman ykkössijoja, kunnes marraskuussa 2020 Mirva Janatuinen palautti Tähtitien voittopolulle. Laukka poreilee ruunalla edelleen pinnassa, mutta aina kun ravi maittaa, Tähtitie pärjää.

Lämminveristen ykkössarjan ässä on Mauri Jaaran Asterisque. Takaa-ajoon lähtee Elliot Web, jota kannustaa nuori ohjastajalupaus Viljami Pylkkänen. Häneen ja hänen Juha-isäänsä voit tutustua tarkemmin täällä.

Toto5-avauksessa viimeistelee virettään lauantain Toto75-taistoa varten Noumani.

Laulava ravitreenari Mika Lappalainen heittää Sorsasalon iltaan kaksi vakavasti otettavaa voitontavoittelijaa, Sharp Dressed Manin ja Procyonin.

Kuopion Toto5-ilta starttaa kello 18.

Axevallan Toto64-kierroksen pankki on avauskohteen Cash And Carry, joka on hoidellut alku-uransa 14:stä kisastaan kuusi nimiinsä. Kärryillä on nelikymppinen omistaja Johan Karnevi. Hän on aloittanut kilvanajon vasta tällä kaudella. Karnevi oli ottelemassa jo uransa viidennessä kisassaan amatööriohjastajien Ruotsin mestaruudesta.

Axevallan Toto64-kierros alkaa kello 20.30.

Asiantuntijalähetys TotoTV:ssä kello 18.30-23.00.

Bodenin lounasraveissa on vankka suomalaisedustus. Suurimmat toiveet kohdistuvat kakkoslähtöön, missä voittojahtiin lähtee iskukykyinen nelikko Callela Lionel – Sweetman – Horsetail's O'Neil – Pilgrims Frost. Kaiken kaikkiaan lähdön 11:stä osallistujasta kuusi tulee Suomesta.