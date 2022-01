Pekka Korpi ja kumppanit myivät ikäluokkatamma Arctic Emman Mäntyharjulle - ”Löytyikin hyvä ostaja”

Tallikaveriaan Mascate Matchia ikäluokkalähdöissä säestäneellä Arctic Emmalla on edessään maiseman- ja uranvaihdos.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Arctic Emma kilpaili valovoimaisen tallikaverinsa Mascate Matchin varjossa, eikä voittoja herunut kuin kaksi. Toiseksi tamma ylsi peräti kymmenen kertaa. Toinen Arctic Emman uran täysosumista tuli Mikkelistä kesällä 2019. Vasemmalla hoitaja Elina Jurkko, ja Pekka Korven takana on osaomistaja Jukka Impiö.

Pekka Korven Star-Racing Oy, Matti Viitala ja Jukka Impiö ovat myyneet omistamansa 12,0-aikaisen Arctic Emman Mäntyharjulle Anne ja Teemu Punavaaralle. Heidät tunnetaan Travian-kasvateistaan.

Tammakriteriumin nelosen ja Tammahambon kakkosen Arctic Emman kilpaura on päättynyt, ja 6-vuotiaalla on edessään siitosura. Kilpailukirjan kannet painettiin kiinni lokakuun alun 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-karsinnan kakkossijalla. Finaalista Arctic Emma joutui jäämään pois.

”Tammalla oli pikkuisen jalkavaivoja, ja mietittiin, että annetaan Emmalle mahdollisuus siitoksessa. Päätös oli tavallaan helppo. Päätettiin, että myydään, jos ostaja löytyy. Löytyikin hyvä ostaja, ja tamma pääsee mukavaan kotiin”, kertoo Matti Viitala.

Arctic Emman isä on Korven oma ori Express Duo. Tamman emä El Miss Eeva on periyttänyt seitsemän haamumaileria. Emänemä on yli 650 000 euroa ansainnut Hambletonian Oaksin kakkonen Armbro Luxury.

Viitala luotaa Arctic Emman 54 kisaa kestänyttä ja noin 68 000 euron tienestit tuottanutta kilpauraa.

”Tamma syntyi kivikovaan ikäluokkaan, eikä niissä lähdöissä päässyt helpolla. Vaikka voittoja ei tullut kuin kaksi, niin Emma tienasi kuitenkin hyvän tilin. Toinen puoli on se, että kun voittosumma nousee lähelle 70 000 euroa, niin rahasarjoissa on riittämistä. Senkin vuoksi päätös kilpauran päättämisestä oli helppo. Tamma kilpaili koko ajan saman kimpan omistuksessa.”

Vaikka Arctic Emman ura päättyikin, Viitalalla riittää jännitettävää. Hän laskee olevansa mukana parissakymmenessä hevosessa. Näistä mielenkiintoisimmiksi Viitala nostaa Calgary Gamesin vuotta nuoremman veljen Decathlonin (Muscle Hill) ja kuninkuuskisaan tähtäävän Säihkeen Sähinän. Ensin mainittua treenaa Timo Nurmos ja jälkimmäistä Jukka-Pekka Kauhanen.

”Decathlon on voittanut kaksi viimeistä kisaansa tyylikkäästi, ja sitä seurataan suurella mielenkiinnolla. Aika näyttää, miten Säihkeen Sähinän kuninkuuskisaprojektin kanssa käy, mutta onhan se ajatuksena hieno ja tavoitteita pitää olla”, Viitala puntaroi.

”Korven Pekalta on nuoria hevosia tulossa. Meidän Jezzet Savoy kilpailee lauantaina TalviCupin finaalissa. Cupido Combo aloittaa rospuuttokelien jälkeen. Pekka sanoi siitä, että kun on tähän asti maltettu, niin maltetaan vielä. Ranskassa kimppahevosista kisaavat Harmonie Merite ja Sobel Conway.”

Viitala on lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennuksiin erikoistuneen Movitek Oy:n perustaja. Nyttemmin hän on myynyt yrityksensä pois. Viitala toimii Äimäraution raveja järjestävän Pohjolan Hevosystävät ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.

”Meillä on juhlavuosi, kun Pohjolan Hevosystävät täyttää sata vuotta. Tämän tiimoilta on luvassa tapahtumia ja tilaisuuksia, kunhan korona vain hellittää”, Viitala valaisee.