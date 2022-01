Suomen Hippos joutui perääntymään some-myrskyn vuoksi: Nuorisogaalan palkintoluokat eivät vähene

Terhi Piispa-Helisten

Nuorisogaalassa palkitaan vuosittain aikuisten Ravigaalan tavoin vuoden parhaita. Nuorison palkintoluokkia on nykyisellään yli 30.

Suomen Hippos palauttaa maaliskuussa Torniossa järjestettävän Nuorisogaalan palkintokategoriat samoiksi, jotka olivat käytössä vuonna 2020. Palkitsemisia oltiin vähentämässä, mistä käytiin viime päivinä hyvinkin kriittistä keskustelua ravikentän kesken sosiaalisessa mediassa.

Saara Iivari, joka aloitti Suomen Hippoksen tiedotuspäällikkönä vuoden alusta, pahoittelee, että jo vuoden 2020 syksyllä tehtyä päätöstä ei oltu tiedotettu ulospäin. Syyksi Iivari antaa järjestössä tapahtuneet henkilömuutokset.

Siksi raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö päätti nyt kritiikkiryöpyn vuoksi palata gaalan osalta entiseen malliin. ”Paluu entisiin palkitsemiskategorioihin tulevan gaalan osalta tuntui reiluimmalle vaihtoehdolle”, Iivari sanoo.

Hänen mukaansa nuorisovaliokunnan syksyllä 2020 tekemän päätöksen taustalla on silloin saatu palaute.

”Nuorilta tuli palautetta edellisen nuorisogaalan jälkeen tilaisuuden rakenteen muuttamisesta. Gaalan osallistujat toivoivat väljempää aikataulua. Tällöin seurustelulle illan aikana jäisi enemmän aikaa.”

Viime vuonna ravinuorten gaalaa ei pidetty koronarajoitusten vuoksi. Edellinen oli Oulussa alkuvuodesta 2020.

Suomen Poniraviyhdistykseen (SPRY) ehti myös tulla jonkun verran palautetta sähköpostilla gaalan palkintoluokkien muutoksesta. Puheenjohtaja Anna-Mari Mattila kuitenkin arvioi, että kiivain keskustelu käytiin sosiaalisessa mediassa.

Tärkeintä hänestä on, että Suomen Hippos päätyi nyt palauttamaan palkitsemiset ennalleen.

"Kun se kausi, jota palkitsemiset koskevat, on jo loppu, oli ylipäätään jälkikäteen väärin lähteä muuttamaan palkitsemisen perusteita", hän painottaa.

SPRY:ssä ei ole enää tässä vaiheessa kuultu nuorilta kriittistä palautetta tämän vuoden gaalan järjestämispaikasta Torniosta, kun paikka on ollut tiedossa pitkään. "Ei sijainti ole ollut tämän mylläkän keskiössä. Koko somemyrskyä ei olisi sen vuoksi edes syntynyt."

Tapahtumasta tiedottaminen oli yhdistyksen näkökulmasta selvästi epäonnistunut, mutta ylipäätään mahdollisten muutosten tarve ja sisältö herättää Mattilan mukaan kysymyksiä.

Suomen Hippos aikoo kutsua lähiaikoina raviratojen nuorisovastaavat ja SPRY:n edustajat kokoukseen keskustelemaan nuorisogaalan jatkosta.

"Oleellista siinä on selvittää, mikä tavoite gaalan muutoksella on. Onko tarve muuttaa siis itse tapahtumaa vai ohjata toimintaa jotenkin muuttamalla näitä kategorioita?" SPRY:n Mattila kysyy.

Esimerkistä käy hänen mukaansa 3-vuotiaiden ponien menestyksestä palkitseminen. "Jos ajatellaan hevosten hyvinvointia, sitä tuskin muutetaan sillä, että palkitseminen poistetaan, jos nuorilla poneilla kuitenkin saa sääntöjen mukaan kilpailla."

Jos hyvinvointinäkökulmaa halutaan tuoda esiin, oikea tapa tulisi olla kouluttaminen ja tiedottaminen. Mitään tällaista ei SPRY:n suuntaan ole tullut esiin.

Mattila ei näe niinkään tarvetta palkitsemisten supistamiseen vaan toteaa, että haasteena on enemminkin saada uusia nuoria mukaan toimintaan. "Eikö silloin ole etu, että nostetaan nuoria laajasti esiin? Sitä kautta ilosanoma leviää laajemmalle."

Jos kuitenkin on osoittaa mitattua palautetta, että palkintoluokkia on syytä vähentää, sitten asiaa on syytä yhdessä valmistella.

Yleisesti poniraviyhdistyksen yhteistyö Hippoksen ja ratojen nuorisovastaavien kanssa on sujunut mallikkaasti, Anna-Mari Mattila painottaa.

"Meillä oli juuri viime viikolla tapaaminen kilpailuosaston Tuomo Pekosen ja Hanna Närhisen kanssa. Närhinen on myös poniraviyhdistyksen hallituksessa."

Yhteistyötä voitaisiin sen sijaan entisestään tiivistää lajille kriittisen tärkeässä uusien harrastajien hankinnassa. Tässäkin mielessä Mattila odottaa siis kokouskutsua myönteisellä mielin.

Vaikka poniraviurheilu on kilpaurheilua, on se ennen kaikkea tärkeää nuorisotyötä ja harrastustoimintaa, toteaa myös Saara Iivari. Hän muistuttaakin aikuisten vastuusta keskusteltaessa ongelmista.

”On pystyttävä keskustelemaan kunnioittavasti sekä hyvässä hengessä urheiluyhteisön eettisen periaatteiden mukaan”, hän toteaa viitaten viime päivinä kuumaksi yltyneeseen kommentointiin.

Nuorisogaala on tarkoitus järjestää Torniossa 12. maaliskuuta. Hippos seuraa koronarajoitusten aiheuttamia mahdollisia esteitä tilaisuuden järjestämiseen. ”Toivomme pystyvämme järjestämään nuorisogaalan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Toki olemme valmiudessa muuttaa ajankohtaa, mikäli tautitilanne niin edellyttää.”