Vahva Xet Diablo voitto vyöllään Suomeen - ”Budjetin raameissa pysyttiin”

Kattelusten albumi

Veljekset Mauno ja Mika (kuvassa etenemässä voittoon kera Liimannin) ja heidän isänsä Antti Kattelus muodostavat Korpimäki Stablen. Suomenhevosten kaveriksi Lapualle muuttaa Traveran huutokaupasta hankittu Xet Diablo.

Peter ja Johan Untersteinerilla valmentautunut Xet Diablo ostettiin Traveran lauantaina sulkeutuneesta huutokaupasta Suomeen. 6-vuotiaan Infinitifin pojan hinta oli 80 000 kruunua, ja oston takana oli lapualainen Korpimäki Stable. Siihen kuuluvat veljekset Mauno ja Mika Kattelus sekä heidän isänsä Antti Kattelus.

17:stä kisastaan viisi voittanut ja lähes 17 000 euroa tienannut Xet Diablo on yleensä pärjännyt ravatessaan. Xet Diablo kiinnitti huomiota jo uransa avauksessaan, kun ruuna porhalsi kolmevuotiaana täyden voltin läpi 16,4-vauhdilla ja voitti murskaavalla marginaalilla.

Xet Diablon tuorein startti on tammikuun lopulta. Ruuna voitti tuolloin keskipitkän matkan mittelön Halmstadissa.

”Se kiinnitti hevosessa huomiota, että ruuna jaksaa mennä. Xet Diablo on voittanut johtavan rinnaltakin. Epävarmuutta on, mutta vastapainoksi löytyy sitä voimaa. Laukkojen syystä ei ole tarkempaa tietoa. Vähän arvailtiin, että Xet Diablon hinta voisi nousta noihin lukemiin. Budjetin raameissa pysyttiin”, tuumaa 25-vuotias Mauno Kattelus.

Hän jatkaa, että Xet Diablo saapuu Suomeen loppuviikosta. Hevonen tulee veljesten ja isän treeniin.

”Ehkä Mika kantaa suurinta valmennusvastuuta, mutta yhteistuumin tässä toimitaan. Meillä on omia suomenhevoskasvatteja, mutta niille tuli nyt taukoa, ja mietittiin, että lämminverinenkin olisi kiva. On meillä lämpöisiäkin ollut, viimeisimpänä Piraya Roc”, sähkösuunnittelijana työskentelevä Mauno Kattelus sanoo. Korpimäki Stablea on pitänyt viime aikoina otsikoissa lauantaitasollakin esiintynyt Kattelusten oma kasvatti Virittäjä.

Mauno ja Mika Kattelus ovat raviurheilijoita kolmannessa polvessa, ja heidän sukunsa on lakeuksien ravipiireissä tunnettu. Veljesten setä Matti Kattelus toimii Seinäjoen raviradalla kilpailusihteerinä.