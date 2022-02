Lähteisten Brave Dame Vivian "Boko" Bootsmanin uusin siitostammavärväys

Terhi Piispa-Helisten

Komea Brave Dame Vivian kilpaili useimmiten Tuomas Korvenojan ohjastuksessa.

Brave Dame Vivian (Brad De Veluwe) juoksi uransa kilpaa liisattuna Tuomas Korvenojan talleilla työskennelleelle Tiia Pihamaalle, joka myös valmensi tammaa. Brave Dame Vivianin ovat kasvattaneet Paula ja Pekka Lähteinen. Sen omisti kasvattajien PP Trot. Uran paras saavutus oli Villinmiehen Tammakisan kolmossija yli 100-kertoimisena Mascate Matchin (Muscle Mass) ja Moonlight Velvetin (Zola Boko) takana.

Hollantilaissyntyisen, mutta pitkään Ruotsin hevoskasvatuksessa vaikuttaneen John Bootsmanin Boko Stables osti hiljattain myös Brave Dame Vivianin ikätoverin Korvenojan tallista, African Queenin (Andover Hall).

"African Queen ja Brave Dame Vivian olivat tarhakavereitakin nuoruudessaan", Paula Lähteinen kertoo.

"Ollaan kiitollisia Tiialle, tästä mielenkiintoisesta matkasta. Brave Damen suku on tuttu minulle jo nuoruudesta Kontiolahdelta, sillä olen käynyt emänemää Heddi Biltoa (Pay Dirt) katsomassa jo naapurissa Kontkasen Martilla. Se oli huipputamma ja -periyttäjäkin, sillä se on myös Elitloppet-kolmosen Gareth Bokon (Make It Happen) emänemä. Siksi Bootsman varmaan kiinnostuikin, kun laitoin vinkkiä hänelle. Meillä itsellä on kotona neljä karsinaa ja neljä hevosta. Mietin, että mikä niistä menisi kaupaksi ja tämähän se oli."

"Toisaalta harmi, kun ei päästä kasvattamaan itse sen varsoja ja menee vielä ulkomaillekin. Bootsman kertoi astuttavansa sen Readly Expressillä (Ready Cash). Toisaalta kunnia-asiakin tällaiseille puuhastelijakasvattajille. Meillä on Brave Dame Vivianin sisko Treizieme Jour (Three July) kantavana Brad De Veluwesta ja SE-tamma Helun Hurma (Turo) 24,3 siitostammoina. Helun Hurma kantaa Parvelan Retusta (Liising)."