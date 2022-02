”Otin käteen tyhjän kukkaron ja hieroin sitä otsaa vasten, niin johan löytyivät työhalut” - Oinosen pariskunnalle kaksi uutta suvukasta menijää

Terhi Piispa-Helisten

Jani Oinosella oli viime kaudella syytä hymyyn. Tallin hevoset ylsivät 16 kertaa ykköseksi, ja Oinosten lippulaiva Nineeleven vei nimiinsä Oulu Expressin ja Kymenlaakso-ajon. Tallin pääluku on noussut uusien hankintojen myötä kahdeksaan.

Viime kaudella omat ennätyslukemansa tiskiin lyöneet Jani ja Jenni Oinonen ovat satsanneet kahteen uuteen hevoseen. Ruotsissa syntynyt mutta Tanskassa viime ajat kilpaillut Bribes muuttaa Savon sydänmaille tällä viikolla. Niin ikään Ruotsissa päivänvalon nähnyt mutta suomalaisen Riikka Avotien kasvattama Papa Midnite on kortteerannut Siikajärvellä jo pari kuukautta.

Kovasukuinen Bribes (Maharajah – Hush Money 12,7) on kisannut urallaan 17 kertaa. Tilillä on yksi voitto, yksi kakkonen ja neljä kolmosta. Kuusivuotiaan ennätys on 15,2, ja ruunan voittosumma on karttunut noin 11 000 eurolla.

Bribes kilpaili Ruotsissa ollessaan Joakim Lövgrenin ja Juhani Partasen treenissä. Tanskassa ruunaa valmensi Morten Friis.

”Bribesillä on kova emälinja, mutta se ei itse ole esittänyt vielä ihmeitä. Tämä on vähän sellainen kepillä jäätä -kokeilu”, Jani Oinonen aloittaa.

”Bribes löytyi Raunion Tapanin kautta. Starttihevosta on etsitty, ja vaihtoehtoja on ollut moniakin. Tämä rupesi kiinnostamaan, kun tuntui, että tässä olisi ideaa. Nuo Tanskan kaksi tauon jälkeistä kisaa olivat ihan asiallisia. Katsotaan, päästäänkö me ruunan kanssa mihinkään.”

Papa Midnite (Father Patrick – Quiche Lorraine 12,8) on viisivuotias sukumenijä. Ruuna viiletti kolmevuotiaana uransa toisessa kisassaan täyden matkan voltin 16,9-vauhdilla. Papa Midnite kisasi tuolloin Björn Goopin väreissä. Jatkossa tie vei Petri Salmelalle. Kuuden kolmevuotiskauden kilpailun jälkeen ruuna passasi nelivuotissesongin.

”Papa Midnite on sellainen projekti. Riikan äiti Annamari Sipilä soitteli ja kysyi, haluatteko kokeilla ruunalla. Se oli ollut Ruotsin-reissun jälkeen vuoden pihatossa, jotain probleemaa ja väsymystä siinä oli ollut. Sukuhan Papa Midnitella on älytön”, Oinonen sanoo.

”Ruuna treenaa erittäin hyvin, ja olen odottavissa tunnelmissa. Papa Midnite on tosi terveen tuntuinen, ja ruuna liikkuu hienosti. Kyseessä on mielenkiintoinen hevonen, ja kun kärryille istuu, niin tuntee, että siinä on paljon hyvää. Tiedä sitten, muuttuuko meininki, kun mennään radalle ja musiikit alkavat soida. Ruunan pitäisi tulla koelähtöön maalis-huhtikuussa.”

Oinosten tallin kirkkaalle tähdelle, Oulu Express- ja Kymenlaakso-ajon sankarille Nineelevenille kuuluu nelivuotiskauden alussa pelkkää positiivista.

”Oria on nätisti treenailtu, ja se tuntuu asialliselle. Kevään korvalla etsitään joku lähtö. Omanikäisten kisoja ei tahdo olla nyt tarjolla. Vasta huhtikuussa oli joku sopiva lähtö. Vanhempia vastaan ei lähdetä ajamaan. Kuopio Stakes on oikeastaan ainoa isompi ikäluokkalähtö, johon Nineeleven on maksettu mukaan. Jos ori on siihen mennessä sillä mallilla, niin se on kauden päätähtäin”, Oinonen kertoo.

Oinosilla on hoteissaan uudet hankinnat mukaan luettuna kahdeksan hevosta. Pariskunnan luotsattavat ravasivat viime kaudella 69:sta kisastaan 16 voittoa ja 17 himmeämpää totosijaa. Palkintotulot radoilta nousivat liki 119 000 euroon. Ammattilaishaaveita ei rekkakuskina työskentelevällä ja raveihin kunnolla vasta kymmenkunta vuotta sitten vihkiytyneellä Jani Oinosella kuitenkaan ole.

”Tai onhan niitä haaveita. Tänäkin aamuna, kun kello soi varttia vaille kaksi ja pöllirekka odotti, niin mietin, että olisi se mukavaa nukkua vielä neljä tuntia ja mennä sen jälkeen talliin. Sitten otin käteen tyhjän kukkaron ja hieroin sitä otsaa vasten, niin johan löytyivät työhalut”, Oinonen nauraa.

”Kun hevoset ovat omassa omistuksessa, niin ainoa tulonlähde niiden kanssa tulee radoilta. Viime vuosi meni älyttömän hyvin, mutta tuleeko vastaavaa kautta enää koskaan? Jos lento katkeaa, niin jollakin on elettävä jatkossakin. Jenni on tallilla kokopäiväisesti, ja minä tulen sitten työvuoroni jälkeen avuksi. Tämä on ollut toimiva konsepti, eikä sitä lähdetä muuttamaan.”