Päivän ravit: Thai Profit tulee takaisin – Elian Web jatkaa

Terhi Piispa-Helisten

Thai Profitin tuorein startti - ja samalla tuorein voitto - on liki vuoden takaa. Kimmo Aholan luotsattava otti silloin Kavioliiga Grand Prix'stä uransa arvokkaimman ykkösen.

Vermon keskiviikkoilta sinetöityy Voimaliigaan. Viivalla on vain kuusi osallistujaa, mutta mielenkiintoa piisaa, kun lähes vuoden mittaisen paussinsa päättää kotimaan lämminverieliittiin kuuluva Thai Profit. Vastassa ovat Suomessa ja Matias Salolta avaava Jason's Camden ja läpi sarjojen marssiva Way to Go.

Toto65-kierroksen vetonauloja ovat kovaluokkainen Bosse Nice, taistelijatamma Varsova ja Suomessa vailla tappioita jatkava supersukuinen Cameron Wake. Sen loistava ruotsalaisemä Viola Silas vei uransa 36:sta kisastaan nimiinsä 22. Fredrik Perssonin treenattava voitti StoChampionatetin, Drottning Silvias Pokalin, Breeders' Crownin ja monet muut isot kisat.

Vermon Toto65-ravit käyntiin kello 18.

Solvallan ja Bergsåkerin Toto86-kierroksella riittää sinivalkoväriä. Illan jännittävin suomalaishetki koetaan, kun Elian Web kiihdyttää toiseen kisaansa pitkän taukonsa jälkeen. Kaikkien aikojen kuudenneksi eniten tienannut Suomessa syntynyt lämminverinen arvottiin Bergsåkerissa ravattavassa Zooginin lähdössä takariviin. Katja Melkon luotsattavan ohjissa on tällä kertaa Janne Soronen.

Rivin päätöksessä pääsee iskemään matkaan hunajaiselta ykkösradalta Radetzky. Matti Nisosen valmennettavaa ohjastaa Mika Forss.

Toto86-peli käyntiin kello 21.30.

TotoTV:n studiolähetys kello 18.30-23.00. Asiantuntijoina ovat Jukka-Pekka Kauhanen ja Kari Lähdekorpi. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut: Jarkko Litmanen