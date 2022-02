Kolmevuotiaana 14-tuloksen mennyt Caitlyn Juha Utalan valmennukseen

Terhi Piispa-Helisten

Caitlyn on siirtynyt Juha Utalan talliin. Kuvassa tamma juoksee edellisen valmentajansa Emma Väreen ajamana.

Lupaavasti uransa Emma Väreen valmennuksesta käsin aloittanut Caitlyn (Broad Bahn) siirtyi nelivuotiskauden kynnyksellä Juha Utalan valmennukseen Hollolaan. 14,6a-ennätyksen täydellä matkalla juossut ja vajaat 5 000 euroa tienannut tamma on ollut Utalan valmennuksessa muutaman viikon.

”Oikein mielenkiintoinen tamma on kyseessä. Caitlyn teki useamman hyvän esityksen viime vuonna kolmevuotiaana. Treenaillaan lopputalvi ja tähtäillään ilman muuta kuluvan kauden nelivuotislähtöihin.”

Juha Utalan valmennettavat menestyivät mainiosti viime vuonna. Tallin hevoset tienasivat reilut 260 000 euroa. Tämä oli tallin paras vuosi sitten vuoden 2006 jolloin Utala otti kaksoisvoiton lämminveristen Derbystä. Alkanut vuosi on jatkunut samoissa merkeissä. Tallin voittoprosentti tältä vuodelta on peräti 24.

Lauantaina Utala matkaa Lappeenrannan Kavioliiga-raveihin neljän valmennettavan voimin. Royalsky (T75-2), Poetry In Motion (T75-7) sekä Get Gadot Racing (T75-7) starttaavat T75-kohteissa. Utala on optimistinen etenkin Get Gadot Racingin suhteen. Valmentajan itsensä ajama tamma oli viimeksi toinen.

”Vastustaja pääsi tuikkaamaan lopussa ohi. Ei hevosta voi moittia. Tämänkertainen tehtävä näyttää sopivalle. Paikka johtavan rinnalla on varmasti meille tarjolla. Se sopii vahvalle tammalle oikein hyvin.”

Samaisessa lähdössä kilpailevan tallikaverin Poetry In Motionin mahdollisuuksiin Utala suhtautuu hieman maltillisemmin. Viimeksi isoliikkeinen tamma ei saanut pitoa radasta. Sitä ennen Poetry In Motion oli tasapaksu sairastauolta.

”Kakkosradalta Poetry In Motionin pitäisi saada hyvä juoksu. Mikäli kavioura on napakka, ei tamman pitäisi olla ihan ulkona kärkitaistelusta. Olli-Pekka Holopainen ajaa lauantaina tammalla. Hän ajoi elokuussa sillä yhden startin ja voitti. Toivotaan voittoprosentin olevan samansuuruinen lauantain jälkeen”, virnistää Utala.

Royalsky sai 2 609 metrin ryhmälähtöön takarivin uloimman lähtöradan. Voittoa Utala ei suoralta kädeltä lupaile, vaikka pitkä matka suosiikin viisivuotiasta ruunaa.

”Tuolta paikalta tarvitsemme vähän tuuriakin juoksun suhteen. Voimanpuutteesta ei menestys jää kuitenkaan kiinni. Jatkamme kaikilla kolmella T75-hevosella samoilla varusteilla kuin aikaisemmissa starteissa.”

25 hevosta valmentava Utala on tallinsa tilanteeseen tyytyväinen. Useampi mielenkiintoinen hevonen on palailemassa radalle lähimpien kuukausien aikana. Hevosmäärää olisi mahdollista kasvattaa, mutta Utala ei ole ollut halukas kasvattamaan toiminnan volyymia.

”Työntekijöiden rekrytointi on todella vaikeata. Minulla on niin hyvä henkilökunta tällä hetkellä, etten halua lisätä heidän työmääräänsä liikaa ottamalla lisää hevosia valmennukseeni.”